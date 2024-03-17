Вибори президента Росії: Путін ставить рекорди за голосами, Зеленський називає це імітацією (відео)

Підтримка Володимира Путіна в Росії — "рекордна", він отримав понад 99% голосів у деяких республіках. Автократ хворий на владу і хоче правити вічно, коментує голосування президент України Володимир Зеленський.

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Нинішній президент Росії Володимир Путін отримує понад 80% голосів на виборах нового президента країни. Після опрацювання 24,4% протоколів Путін набирає 87,97% голосів, повідомило агентство "РИА Новости" з посиланням на перші дані ЦВК.

За результатами онлайн-голосування в Москві нинішній президент набирає 89,1% голосів. Комуніст Микола Харитонов набирає 3,8% голосів, Владислав Даванков від партії "Нові люди" — 3,73%, а Леонід Слуцький з ЛДПР — 2,96% голосів.

Високі показники у Путіна і на тимчасово окупованих територіях України на сході (до 95%), у Херсонській області (88,12%). У Севастополі Путін набирає 90,9%, а в Криму — 93,27%.

У Татарстані чинний президент також отримав 94,3% голосів, а в Чечні — в Чечні 99,28% за підсумками опрацювання 2,69% бюлетенів. Схожий результат у Путіна був у республіці 2012 року.

Гаага чекає: Зеленський відреагував на перемогу Путіна

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на російські вибори. За його словами, диктатор імітує чергові вибори.

"Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу і робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не вчинить, щоб продовжити особисту владу. Немає нікого, у світі, хто був застрахований від цього", — заявив він у традиційному відеозверненні.

Усе, що робить Росія на окупованих територіях України — це злочин. За все, що російські вбивці зробили в повномасштабній війні з Україною і заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата, додав він.

"Він боїться найбільше одного — справедливості. Жодної легітимності в цій імітації виборів немає і бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі — саме це ми маємо забезпечити. Усім у світі, хто цінує життя і порядність", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, видання Politico склало п'ять сценаріїв майбутнього після вибору президента Росії. Імовірність розпаду РФ оцінюють на рівні 10-15%.

Фокус раніше писав про плани Путіна залишатися при владі довічно. Незалежні соціологи підтверджують, що до 70% громадян РФ віддадуть голоси за Путіна.