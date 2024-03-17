Выборы президента России: Путин ставит рекорды по голосам, Зеленский называет это имитацией (видео)

Поддержка Владимира Путина в России — "рекордная", он получил более 99% голосов в некоторых республиках. Автократ болен властью и хочет править пожизненно, комментирует голосование президент Украины Владимир Зеленский.

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Нынешний президент России Владимир Путин получает более 80% голосов на выборах нового президента страны. После обработки 24,4% протоколов Путин набирает 87,97% голосов, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на первые данные ЦИК.

По результатам онлайн-голосования в Москве нынешний президент набирает 89,1% голосов. Коммунист Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Владислав Даванков от партии "Новые люди" — 3,73%, а Леонид Слуцкий из ЛДПР — 2,96% голосов.

Высокие показатели у Путина и на временно оккупированных территориях Украины на востоке (до 95%), в Херсонской области (88,12%). В Севастополе Путин набирает 90,9%, а в Крыму — 93,27%.

В Татарстане действующий президент также получил 94,3% голосов, а в Чечне — в Чечне 99,28% по итогам обработки 2,69% бюллетеней. Схожий результат у Путина был в республике в 2012 году.

Гаага ждет: Зеленский отреагировал на победу Путина

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на российские выборы. По его словам, диктатор имитирует очередные выборы.

"Всем в мире понятно, что этот деятель, как было уже часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продолжить личную власть. Нет никого, в мире, кто был застрахован от этого", — заявил он в традиционном видеообращении.

Все, что делает Россия на оккупированных территориях Украины — это преступление. За все, что российские убийцы сделали в полномасштабной войне с Украиной и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие, добавил он.

"Он боится больше всего одного — справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге — именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", — подытожил Зеленский.

Напомним, издание Politico составило пять сценариев будущего после выбора президента России. Вероятность распада РФ оценивается на уровне 10–15%.

Фокус ранее писал о планах Путина оставаться у власти пожизненно. Независимые социологи подтверждают, что до 70% граждан РФ отдадут голоса за Путина.