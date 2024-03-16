Переизбрание Путина: 5 сценариев для России на ближайшие 6 лет, — Politico

Наиболее вероятным сценарием является тот, где Путин и дальше останется у власти на следующие 6 лет.

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В эти выходные Владимир Путин победит на очередных выборах президента России и будет занимать этот пост следующие 6 лет — до 2030 года. Что это будет означать для России и Запада и какие сценарии развития возможны после переизбрания Путина, говорится в материале Politico.

Отмечается, что война в Украине помогла сделать внутреннюю ситуацию в России более нестабильной, чем это было за последние десятилетия, и все виды потенциальных будущих сценариев больше не являются немыслимыми.

Сценарий №1 "Цветы демократии" — вероятность 5-10%

Почему это может произойти: как показали антикоммунистические, антиколониальные революции 1989 года в Восточной Европе, тоталитарные режимы могут быстро разваливаться перед лицом демократических движений. Катастрофические решения Путина в Украине уже привели к непредсказуемым побочным эффектам, которые лишь будут продолжать порождать недовольство в будущем — и больше интереса к потенциальным альтернативам, включая откровенную демократию.

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"Убийство Навального вряд ли уничтожило продемократическую энергию в стране. Другие протесты все еще булькают в России, в частности, организованные солдатскими матерями и женами, теперь возможен внезапный всплеск демократического импульса в стране", — предполагает издание.

Почему этого может не произойти: после того, как в России уничтожили лидера российских демократических надежд Алексея Навального, любой шанс объединить россиян на демократическое дело почти наверняка умер вместе с ним, по крайней мере, в обозримом будущем.

Сценарий №2 Россия распадается. Вероятность: 10-15%

Почему это может произойти: на фоне сокрушительной войны, когда сотни тысяч российских военных были убиты в бессмысленной борьбе, россияне вышли на массовый протест и свергли стареющий, шаткий режим. В конце концов подобное произошло в России в конце 1910-х и в начале 1920-х годов, когда крах царского режима развалил Российскую империю. Аналогичная ситуация наблюдалась после распада Советского Союза.

Может ли это повториться? Возможно, не сразу. Но Россия остается конгломератом из 21 республики, еще десятков регионов и еще большего количества национальностей с бесчисленным количеством обид на Москву. Чем дольше длится война — и чем больше этих колонизированных меньшинств бросают в мясорубку Путина, истребляя гораздо более высокими темпами, чем этнических русских — вероятность такого сценария возрастает.

Почему этого может не произойти: многие российские аналитики до сих пор считают этот сценарий надуманным, учитывая контроль Путина над властью. И они не обязательно ошибаются; кроме Чечни, нет явного стремления к полной независимости даже у тех наций, которые наблюдают, как их мужчин убивают в Украине. Недавние протесты в таких местах, как Дагестан и Башкортостан, например, были направлены не только на независимость, но и на экономические и экологические проблемы.

Однако отбрасывать этот сценарий из рук было бы глупо. Нужна лишь искра, и трут, который Путин создал за четверть века пребывания у власти, может вспыхнуть — вероятность того, что только растет вместе с катастрофой Путина в Украине.

Сценарий №3. Восстание националистов. Вероятность: 15-20%

Почему это могло бы произойти: Год назад глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил поход на Москву. И хотя "вагнеровцы" так и не дошли до российской столицы, что-то таки Пригожин добился — он сделал Путина похожим на царя без одежды.

Конечно, Пригожина больше нет — через несколько месяцев его самолет взорвался в РФ, убив его и большую часть его ближайшего окружения, что, как полагают, является местью Путина. Но все составляющие, которые способствовали восстанию Пригожина, все еще присутствуют: разочарование неудачным вторжением Путина; продолжающееся лишение России людей и материальных средств, спиральное неравенство в богатстве. По этим причинам это выглядит как один из наиболее вероятных сценариев для постпутинской России. Огонь национализма, разожженный Путиным, вряд ли скоро утихнет.

Почему этого может не произойти: все же такой сценарий вряд ли неизбежен. Сам Пригожин был почти единственным в своем роде — шеф-поваром, ставшим олигархом, готовым публично порвать с кабинетом Путина и даже оскорбить самого президента, создавая Вооруженные силы, охватывающие весь мир, от Украины до Центральной Африки. На данный момент нет ни одной другой силы, которая могла бы сравниться с группой "Вагнера" Пригожина, значительная часть которой была разобрана и подчинена государству.

Кроме того, Путин становится все более националистическим по мере того, как война затягивается, все больше склоняясь к откровенному фашизму. Обойти Путина с правого фланга станет лишь сложнее, особенно потому, что он продолжает спускаться в мир националистических заговоров.

Сценарий №4. Технократическая перезагрузка. Вероятность: 20-25%

Почему это может произойти: прошло два года после неудачного вторжения Москвы в Украину, и влияние на Россию уже очевидно. И эти издержки, то ли с точки зрения падения экономики, то ли с точки зрения спирального количества грузов, будут продолжать накапливаться. Вот почему идея о том, чтобы ближайшее окружение кремлевских чиновников встретилось с Путиным и сообщило ему, что они ценят его службу и желают ему успехов в отставке — является сценарием, который только растет.

Действительно, существует определенная вероятность того, что к 2030 году в России появится новый режим. Новое правительство не обязательно будет демократическим. Но его возглавит небольшое количество технократических элит, обученных на Западе, которые начали бы говорить многие вещи, которые любят слышать западные чиновники и бизнесмены, стремящиеся вернуться к своего рода статус-кво довоенного периода. Они возложат большую часть вины за войну только на Путина, обещая возвращение к нормальному состоянию в Москве. Они могут пойти так далеко, чтобы освободить определенных политических заключенных и оппозиционных политиков или даже отменить объявление Путиным в 2022 году об аннексии восточной Украины (без Крыма).

Все это время они призывали к чему-то, что приветствовали бы многие западные политики: "перезагрузке". Возможность начать все сначала. Чтобы начать заново. И пообещать новой России двигаться вперед.

Почему этого может не произойти: чтобы вырвать контроль у такого диктатора, как Путин, всегда нужно больше планирования, энергии и ресурсов. Путин до сих пор держит все рычаги государства — и развивает конкуренцию среди своих подчиненных, которые готовы раскрыть любой антипутинский заговор. Если добавить тот факт, что Путин все еще имеет широкую поддержку среди российского чиновника — не в последнюю очередь потому, что, учитывая состояние войны в Украине, Россия может действительно выиграть — и надежда на свержение Хрущева вряд ли является безопасной ставкой.

Сценарий №5. Да здравствует президент Путин. Вероятность 45-50%

Почему это могло произойти: это всегда был самый вероятный сценарий, за исключением непредсказуемых событий со здоровьем, и особенно учитывая новоявленное нежелание США поддерживать Украину, Путин может смотреть на свой новый президентский срок как на то, что он, скорее всего, отсидит полностью, а возможно, и еще дальше.

И это понятно. Со смертью Навального демократическая оппозиция в руине. Российская экономика, несмотря на шквал западных санкций, почти не упала, даже если она стала вялой. Хотя Путин не завоевал Киев, худшее в украинской войне, возможно, еще впереди, особенно учитывая нежелание США вооружать Украину. И по сравнению с американскими президентами, Путину всего 71 год.

Почему этого может не произойти: контроль Путина над властью все еще кажется сильным, но есть много факторов, которые сделают его следующий срок гораздо другим и, возможно, гораздо более сложным, чем все, что он видел раньше. Пока Путину удалось преодолеть санкции против России, экономика в целом явно направляется к стагнации и росту инфляции.

"Главное, признать, что пока Путин остается у власти, неспровоцированная война России в Украине будет продолжаться, с угрозами значительно более широкой войны. Запад должен использовать любой инструмент, который сможет найти, чтобы заставить россиян — как тех, кто в Кремле, так и широкие слои населения — осознать, насколько лучше им и всем нам будет, когда Путин больше не будет у власти", — пишет РоІітісо.

Напомним, что президент Европейского Совета Шарль Мишель поздравил президента России Владимира Путина с так называемой победой на выборах.