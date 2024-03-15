"Без свободы. Без оппозиции": глава Евросовета поздравил Путина с победой на "выборах"

Шарль Мишель заявил, что не может назвать президентские выборы в РФ демократическими.

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Президент Европейского Совета Шарль Мишель поздравил президента России Владимира Путина с так называемой победой на выборах. Соответствующее сообщение политик опубликовал в микроблоге Х.

"Я хотел бы сегодня поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Без свободы. Без оппозиции. Без выборов", — отметил Мишель.

Стоит отметить, что в этом году россияне будут голосовать на так называемых выборах президента в течение трех дней, с 15 по 17 марта. При этом их результат мало у кого вызывает сомнение, а в Кремле еще в прошлом году прямым текстом заявили, что у Путина не может быть конкурентов.

При этом 8 февраля российский Центризбирком зарегистрировал, кроме Путина, еще трех претендентов на высший государственный пост РФ. Речь идет о руководителе фракции ЛДПР в Госдуме Леониде Слуцком, депутате Государственной думы РФ от партии "Новые люди" Владиславе Даванкове и Николае Харитонове, депутате Госдумы РФ от КПРФ. О своем баллотировании для участия в так называемых президентских выборах Владимир Путин объявил в конце прошлого года.

Вчера, 14 марта, представители 20 стран мира подписали заявление, в котором отрицается законность "выборов" президента России. В частности, под документом стоит подпись руководителей комитетов иностранных дел из Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Люксембурга, Чехии, Германии, Молдовы, Польши, Израиля, США, Ирландии, Италии, Исландии, Румынии, Бельгии, Канады, Дании, Испании и Великобритании.