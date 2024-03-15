Зашли 75 единиц техники и 2500 бойцов: Путин угрожает Украине из-за боев в РФ

Президент РФ заявил, что военные, которые зашли в Курскую и Белгородскую области, пытались помешать выборам в РФ и якобы бежали с потерями.

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Президент РФ Владимир Путин 15 марта принял участие во встрече с членами Совета Безопасности. На ней он прокомментировал бои, которые ведут российские добровольцы на территории Курской и Белгородской областей. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что "киевский режим" наносит удары по мирным населенным пунктам в РФ с целью сорвать выборы, но ПВО России отражает до 95% атак.

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"ВСУ пытались атаковать РФ с участием более 2,5 тыс. личного состава и 35 танков, нигде успеха они не имели. Силы ВСУ, которые атаковали Россию, бежали с потерями", — отметил Путин.

Он выразил уверенность, что Киеву своими атаками не удастся помешать выборам, и что удары Киева по России не останутся безнаказанными. Также президент России заявил, что ВС РФ уверенно удерживают инициативу в так называемой "спецоперации" и шаг за шагом добиваются решения поставленных задач.

Рейд РДК и ЛСР на территории Белгородщины

Напомним, что российские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса", "Легиона Свобода России" и "Сибирского батальона" анонсировали свое участие в выборах президента РФ во время рейда, который они устроили в приграничных областях России.

15 марта добровольческие подразделения призвали гражданских немедленно спрятаться и не выходить на улицу. В заявлении говорится, что это поможет "спасти жизни".

В Офисе президента прокомментировали боевые действия на территории РФ. Население России, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, ощутило на себе то, что чувствовали украинцы от начала полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что партизаны призвали граждан России не идти на выборы, потому что российские власти РФ уже сделали выбор вместо граждан.