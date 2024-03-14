Выборы в РФ не сорвут, но испортят: какие будут последствия атаки РДК и "Свободы России" на Белгород

12 марта стало известно, что российские добровольцы из РДК, ЛСР и "Сибирского батальона" зашли на территорию Белгородской и Курской областей. Где начали военные действия и атаку прежде всего на военные объекты РФ. О том, могут ли подобного рода мероприятия каким-то образом повлиять на общественно-политическую ситуацию в России и в чем их военный смысл, выяснял Фокус.

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В среду, 14 марта "Русский добровольческий корпус" (РДК) опубликовал очередное видеообращение к жителям Курской и Белгородской области. Попутно напомнив, что добровольцы заранее предупреждали росчиновников об "ответных ударах на атаки по Украине", глава РДК Денис Рекс отметил следующее: "Руководство этих областей проигнорировало наше предупреждение. Никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородской и Курской областей принято не было. Поэтому обращаемся напрямую: не ждите эвакуации и спасайтесь самостоятельно".

Это начало, впереди — революция в России

Денис Рекс также отдельно акцентировал, что в течение 1,5 часа после обнародования указанного видео по военным объектам на очерченной территории будет открыт огонь. Видео, заметим, выложили в сеть в 9:14 и действительно вскоре начали появляться, скажем так, узкотематические информсообщения. В частности, легион "Свобода России" опубликовал видео с горящими зданиями и заявил, что отправил по известному курсу российского корабля два склада боеприпасов росармии в поселке Теткино Курской области. "Пока путинская армия уничтожает дома гражданских, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 склада БК путинских войск. Красиво горит", — говорится в подводке к видео, авторы которого уверяют, что все, мол, только начинается и самое интересное еще впереди.

О том, что акции российских добровольцев — это лишь цветочки, отметил в эфире телемарафона и секретарь Совета нацбезопасности на обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов: "Поверьте мне, это только начало. Там такого еще будет очень и очень много. И если Путин и его клика считают, что у них там все в порядке, то они глубоко ошибаются. Я более чем убежден, что те россияне, которые стремятся к свободе, обязательно одержат победу".

О вероятном политическом "эхо" от военных акций заявил также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россияне до сих пор не осознают, что война переходит на их территорию именно из-за действий Путина, но со временем ситуация будет меняться. И эти изменения будут происходить до момента, пока в России не начнется масштабная трансформация кровавого типа — революция", — резюмировал он.

Новая боевая тактика, или политическая акция

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус убеждены, что влияние нынешних акций на политическое сознание жителей страны-агрессора является минимальным. Наряду с тем, специалисты убеждены, что назвать коэффициент полезного действия от подобного рода мероприятий напрочь нулевым, было бы неправильным.

"Очевидно, что акции российских добровольческих батальонов не повлияют на сам факт проведения так называемых выборов в России, не сорвут их, поскольку это просто невозможно, потому что акции носят локальный характер. Но эти акции сильно портят благостную картину российской пропаганды, которая 24/7 рассказывает, что все, мол, хорошо и что Путин все контролирует. Оказывается, это не так и даже Путин публично вынужден комментировать эту тему", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Владимир Фесенко.

Со своей стороны заместитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий делает следующий акцент: "Я бы рассматривал все эти акции в контексте российских выборов только с точки зрения информационной картины. На самом деле, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что Украина меняет тактику боевых действий, а все эти рейды и обстрелы заставляют стягивать российские силы с фронта. Украина намного меньше России, но нам гораздо проще охранять территорию и не растягивать свои силы на охрану границ, инфраструктуры и тому подобное. А России, которая является крупнейшей страной в мире, не хватает сил охранять все эти заводы, объекты инфраструктуры, разбросанные по ее территории. Поэтому логика здесь очевидна: поскольку, из-за нехватки снарядов, оружия и людей, мы не можем ничего противопоставить на фронте, делается ставка на диверсионную деятельность и я думаю, это очень перспективное направление. Потенциал здесь огромный, начиная от прямых диверсий, заканчивая привлечением к терактам определенных групп, тех же чеченцев, например".

Что же касается влияния акций российских добровольцев на общественное мнение в РФ, то оценки политологов здесь схожи по содержанию, но не по форме. Так, Владимир Фесенко констатирует следующее: "Давайте сами себе не формировать каких-то иллюзий — эти события никак не будут влиять на российское общественное мнение. На него больше влияют так называемые хорошие россияне. У нас привычно критиковать всех россиян, но росопозиция заграницей (телеканал "Дождь", Ходорковский и т.д.) влияют гораздо больше на общественное мнение внутри РФ, чем действия тех людей, которые воюют на нашей стороне. Я говорю это, осознавая, что это непопулярное мнение, которое в Украине может многим не понравиться. Но на мой взгляд, именно такова реальность. Тех, кто воюет сейчас в Курской и Белгородской областях воспринимают исключительно как украинских бойцов. Если бы в каком-нибудь в Татарстане появились бы отряды, которые воевали бы не как подразделения украинской разведки, а как российские партизаны, вот тогда влияние было бы гораздо другое и более мощное. А так все эти действия воспринимаются как действия ВСУ против российской армии, а не как война россиян против россиян".

В том, что на владельцев паспортов с двуглавым орлом может подействовать разве что пищевой фактор, убежден Алексей Голобуцкий: "На рядовых россиян акции добровольцев никак не повлияют, потому что тамошний режим четко показал, что любое сопротивление наказывается очень жестко. Та часть населения РФ, которая хочет, но в силу тех или иных причин не может уехать из России и без этих акций все прекрасно понимает. А вот основную массу, "болото", которое является основным ядром электората Путина это не изменит. Пока в холодильниках есть еда, а государство закрывает какие-то минимальные потребности, они будут спокойно сидеть на своих диванах".

"То есть, с военной точки зрения такие акции, которые мы видим в нескольких областях России очень важны и очень нужны. А вот изменение психологии и настроений общества в России — это более долгий и более сложный процесс", — заключает политолог.