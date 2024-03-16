Переобрання Путіна: 5 сценаріїв для Росії на найближчі 6 років, — Politico

Найбільш вірогідним сценарієм є той, де Путін і далі залишиться при владі на наступні 6 років.

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Цими вихідними Володимир Путін переможе на чергових виборах президента Росії і обійматиме цей пост наступні 6 років — до 2030 року. Що це означатиме для Росії та Заходу і які сценарії розвитку можливі після переобрання Путіна, йдеться в матеріалі Politico.

Зазначається, що війна в Україні допомогла зробити внутрішню ситуацію в Росії більш нестабільною, ніж це було за останні десятиліття, і всі види потенційних майбутніх сценаріїв більше не є немислимими.

Сценарій №1 "Квіти демократії" — імовірність 5-10%

Чому це може статися: як показали антикомуністичні, антиколоніальні революції 1989 року в Східній Європі, тоталітарні режими можуть швидко розвалюватися перед обличчям демократичних рухів. Катастрофічні рішення Путіна в Україні вже призвели до непередбачуваних побічних ефектів, які лише продовжуватимуть породжувати невдоволення в майбутньому — і більше інтересу до потенційних альтернатив, включаючи відверту демократію.

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"Вбивство Навального навряд чи знищило продемократичну енергію в країні. Інші протести все ще булькають у Росії, зокрема, організовані солдатськими матерями та дружинами, тепер можливий раптовий сплеск демократичного імпульсу в країні", — припускає видання.

Чому цього може не статися: після того, як в Росії знищили лідера російських демократичних сподівань Олексія Навального, будь-який шанс об’єднати росіян на демократичну справу майже напевно вмер разом з ним, принаймні в доступному для огляду майбутньому.

Сценарій №2 Росія розпадається. Імовірність: 10-15%

Чому це може статися: на фоні нищівної війни, коли сотні тисяч російських військових були вбиті в безглуздій боротьбі, росіяни вийшли на масовий протест і повалили старіючий, хиткий режим. Зрештою подібне сталося в Росії наприкінці 1910-х і на початку 1920-х років, коли крах царського режиму розвалив Російську імперію. Аналогічна ситуація спостерігалася після розпаду Радянського Союзу.

Чи може це повторитися? Можливо, не одразу. Але Росія залишається конгломератом із 21 республіки, ще десятків регіонів і ще більшої кількості національностей з незліченною кількістю образ на Москву. Чим довше триває війна — і чим більше цих колонізованих меншин кидають у м’ясорубку Путіна, винищуючи набагато вищими темпами, ніж етнічних росіян — ймовірність такого сценарію зростає.

Чому цього може не статися: багато російських аналітиків досі вважають цей сценарій надуманим, враховуючи контроль Путіна над владою. І вони не обов’язково помиляються; окрім Чечні, немає явного прагнення до повної незалежності навіть у тих націй, які спостерігають, як їхніх чоловіків вбивають в Україні. Нещодавні протести в таких місцях, як Дагестан і Башкортостан, наприклад, були спрямовані не лише на незалежність, але й на економічні та екологічні проблеми.

Проте відкидати цей сценарій з рук було б нерозумно. Потрібна лише іскра, і трут, який Путін створив за чверть століття перебування при владі, може спалахнути — ймовірність того, що лише зростає разом із катастрофою Путіна в Україні.

Сценарій №3. Повстання націоналістів. Імовірність: 15-20%

Чому це могло б статися: Рік тому очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин влаштував похід на Москву. І хоча "вагнерівці" так і не дійшли до російської столиці, щось таки Пригожин домігся — він зробив Путіна схожим на царя без одягу.

Звичайно, Пригожина більше немає — через кілька місяців його літак вибухнув у РФ, убивши його та більшу частину його найближчого оточення, що, як вважають, є помстою Путіна. Але всі складові, які сприяли повстанню Пригожина, все ще присутні: розчарування невдалим вторгненням Путіна; триваюче позбавлення Росії людей і матеріальних засобів, спіральна нерівність у багатстві. З цих причин це виглядає як один із найвірогідніших сценаріїв для постпутінської Росії. Вогонь націоналізму, розпалений Путіним, навряд чи скоро вщухне.

Чому цього може не статися: все ж такий сценарій навряд чи неминучий. Сам Пригожин був майже єдиним у своєму роді — шеф-кухарем, який став олігархом, готовим публічно порвати з кабінетом Путіна і навіть образити самого президента, створюючи Збройні сили, що охоплюють весь світ, від України до Центральної Африки. На даний момент немає жодної іншої сили, яка могла б зрівнятися з групою "Вагнера" Пригожина, значна частина якої була розібрана і підпорядкована державі.

Крім того, Путін стає все більш націоналістичним у міру того, як війна затягується, дедалі більше схиляючись до відвертого фашизму. Обійти Путіна з правого флангу стане лише складніше, особливо тому, що він продовжує спускатися у світ націоналістичних змов .

Сценарій №4.Технократичне перезавантаження. Імовірність: 20-25%

Чому це може статися: минуло два роки після невдалого вторгнення Москви в Україну, і вплив на Росію вже очевидний. І ці витрати, чи то з точки зору падіння економіки, чи то з точки зору спіральної кількості вантажів, продовжуватимуть накопичуватися. Ось чому ідея про те, щоб найближче оточення кремлівських чиновників зустрілося з Путіним і повідомило йому, що вони цінують його службу та бажають йому успіхів у відставці — є сценарієм, який лише зростає.

Дійсно, існує певна ймовірність того, що до 2030 року в Росії з’явиться новий режим. Новий уряд не обов’язково буде демократичним. Але його очолить невелика кількість технократичних еліт, навчених на Заході, які почали б говорити багато речей, які люблять чути західні чиновники та бізнесмени, які прагнуть повернутися до свого роду статус-кво довоєнного періоду. Вони покладуть велику частину провини за війну лише на Путіна, обіцяючи повернення до нормального стану в Москві. Вони можуть піти так далеко, щоб звільнити певних політичних в’язнів і опозиційних політиків або навіть скасувати оголошення Путіним у 2022 році про анексію східної України (без Криму).

Весь цей час вони закликали до чогось, що вітали б багато західних політиків: "перезавантаження". Можливість почати все спочатку. Щоб почати заново. І пообіцяти новій Росії рухатися вперед.

Чому цього може не статися: щоб вирвати контроль у такого диктатора, як Путін, завжди потрібно більше планування, енергії та ресурсів. Путін, досі тримає всі важелі держави — і розвиває конкуренцію серед своїх підлеглих, які готові розкрити будь-яку антипутінську змову. Якщо додати той факт, що Путін все ще має широку підтримку серед російського урядовця — не в останню чергу тому, що, враховуючи стан війни в Україні, Росія може справді виграти — і сподівання на повалення Хрущова навряд чи є безпечною ставкою.

Сценарій №5. Хай живе президент Путін. Ймовірність 45-50%

Чому це могло статися: це завжди був найімовірніший сценарій, за винятком непередбачуваних подій зі здоров’ям, і особливо враховуючи новоявлене небажання США підтримувати Україну, Путін може дивитися на свій новий президентський термін як на те, що він, швидше за все, відсидить повністю, а можливо, і ще далі.

І це зрозуміло. Зі смертю Навального демократична опозиція в руїні. Російська економіка, попри шквал західних санкцій, майже не впала, навіть якщо вона стала млявою. Хоча Путін не завоював Київ, найгірше в українській війні, можливо, ще попереду, особливо враховуючи небажанння США озброювати Україну. І порівняно з американськими президентами, Путіну лише 71 рік.

Чому цього може не статися: контроль Путіна над владою все ще здається сильним, але є багато факторів, які зроблять його наступний термін набагато іншим і, можливо, набагато складнішим, ніж усе, що він бачив раніше. Поки Путіну вдалося подолати санкції проти Росії, економіка в цілому явно прямує до стагнації та зростання інфляції.

"Головне, визнати, що поки Путін залишається при владі, неспровокована війна Росії в Україні триватиме, із загрозами значно ширшої війни. Захід має використати будь-який інструмент, який зможе знайти, щоб змусити росіян — як тих, хто в Кремлі, так і широкі верстви населення — усвідомити, наскільки краще їм і всім нам буде, коли Путін більше не буде при владі", — пише Рolitico.

Нагадаємо, що президент Європейської Ради Шарль Мішель привітав президента Росії Володимира Путіна із так званою перемогою на виборах.