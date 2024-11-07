Уродженець України, який свідчив проти Трампа, переміг на виборах до Конгресу США

Брати Віндмани були свідками у справі щодо дзвінка Дональда Трампа президенту Володимиру Зеленському, який призвів до першого імпічменту лідеру Білого дому.

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Уродженець України, демократ Євген Віндман, який як і його брат-близнюк Александр Віндман, свідчив у справі про імпічмент Дональда Трампа, виграв вибори до Палати представників у Вірджинії. Про це повідомила газета The New York Times.

Як пише видання, його перемога утримує округ у руках демократів, підтримуючи надії партії отримати більшість у Палаті представників. У перегонах брали участь двоє ветеранів армії, обидва юристи, і проводилися спеціальні виступи для великого контингенту ветеранів і федеральних службовців округу.

49-річний Віндман замінить в Палаті представників демократку Ебігейл Спанбергер, яка вирішила балотуватися на посаду губернатора.

Як пише AP, свою кампанію уродженець України зосередив на правах на аборти та загрозі руху MAGA для демократії. Свою перемогу Євген Віндман описав як "свідчення сили американського досвіду"

"Це свідчення сили американського досвіду: іммігрант, який утік від радянського режиму і приїхав до цієї великої країни з менш ніж $800 в кишені, тепер буде тут обраним конгресменом Палати представників США", – цитують журналісти його заяву.

Довідка: Євген Віндман — експідполковник армії, якого адміністрація Трампа звільнила за те, що приєднався до свого брата-близнюка як інформатора під час першого імпічменту президента Дональда Трампа. З 2018 року Євген Віндман обіймав посаду заступника юридичного радника Ради національної безпеки США, проте Трамп звільнив його з посади у 2020 році.

Під час слухань Віндман сказав, що розмова Дональда Трампа з президентом України була "недоречною", оскільки Трамп погрожував, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що він хотів.

Нагадаємо, що за підрахунками американських журналістів 5 листопада Дональд Трамп переміг на президентських виборах США, які проходили 5 листопада. Він набрав понад 277 голосів виборців.