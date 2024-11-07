Уроженец Украины, который свидетельствовал против Трампа, победил на выборах в Конгресс США

Братья Виндманы были свидетелями по делу о звонке Дональда Трампа президенту Владимиру Зеленскому, который привел к первому импичменту лидеру Белого дома.

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Уроженец Украины, демократ Евгений Виндман, который как и его брат-близнец Александр Виндман, свидетельствовал по делу об импичменте Дональда Трампа, выиграл выборы в Палату представителей в Вирджинии. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как пишет издание, его победа удерживает округ в руках демократов, поддерживая надежды партии получить большинство в Палате представителей. В гонке участвовали двое ветеранов армии, оба юристы, и проводились специальные выступления для большого контингента ветеранов и федеральных служащих округа.

49-летний Виндман заменит в Палате представителей демократку Эбигейл Спанбергер, которая решила баллотироваться на пост губернатора.

Как пишет AP, свою кампанию уроженец Украины сосредоточил на правах на аборты и угрозе движения MAGA для демократии. Свою победу Евгений Виндман описал как "свидетельство силы американского опыта"

"Это свидетельство силы американского опыта: иммигрант, который сбежал от советского режима и приехал в эту великую страну с менее чем $800 в кармане, теперь будет здесь избранным конгрессменом Палаты представителей США", — цитируют журналисты его заявление.

Справка: Евгений Виндман — экс-полицейский армии, которого администрация Трампа уволила за то, что присоединился к своему брату-близнецу в качестве информатора во время первого импичмента президента Дональда Трампа. С 2018 года Евгений Виндман занимал должность заместителя юридического советника Совета национальной безопасности США, однако Трамп уволил его с должности в 2020 году.

Во время слушаний Виндман сказал, что разговор Дональда Трампа с президентом Украины был "неуместным", поскольку Трамп угрожал, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, что он хотел.

Напомним, что по подсчетам американских журналистов 5 ноября Дональд Трамп победил на президентских выборах США, которые проходили 5 ноября. Он набрал более 277 голосов избирателей.