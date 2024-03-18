"Україну він не вкраде": у Міноборони Британії зробили заяву про перемогу Путіна на виборах
За словами міністра оборони Великобританії Гранта Шаппса, його країна працюватиме разом із союзниками, щоб зупинити президента Росії, збільшуючи колективну підтримку Києва.
Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз викрав вибори, однак зробити теж саме з Україною у нього не вийде. Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у X (Twitter).
"Путін вкрав чергові вибори, але Україну він не вкраде", — йдеться у повідомленні Шаппса.
За словами міністра оборони Британії, його країна працюватиме разом із союзниками, аби зупинити "цього злодія", збільшуючи колективну підтримку України.
"Як показує історія, ми повинні зупинити диктаторів і автократів, інакше вони продовжать красти ще більше", — наголосив він.
Нагадаємо, ще 17 березня російські ЗМІ повідомили, що глава Росії Володимир Путін після опрацювання 24,4% протоколів набирає 87,97% голосів на виборах нового президента. Зокрема у Москві за Путіна голос віддали 89,1% виборців. Високі показники у очільника РФ і на тимчасово окупованих територіях України на сході (до 95%), у Херсонській області (88,12%).
Раніше Фокус писав про те, як проходили вибори президента РФ у самій Росії, за кордоном, де зараз перебуває більшість опозиційно налаштованих громадян, і на тимчасово окупованих територіях. Були ряджені, акції на честь Навального і голосування в присутності озброєних військових із закритими обличчями.