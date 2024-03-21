Сбрасывают с дронов: ВС РФ атакуют позиции ВСУ ядовитыми веществами (видео)

По словам командира взвода 95-й ОДШБр Станислава Краснова, противник пытается сделать так, чтобы украинские защитники как можно быстрее покинули свои позиции. Методами оккупанты не брезгуют.

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Российские оккупанты продолжают нарушать все обычаи ведения войны. Если над мирными городами летают ракеты, то на поле боя применяется оружие с ядовитыми веществами. На эту тему высказался командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады (ОДШБр) ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона.

По его словам, на Лиманском направлении противник чередует мясные штурмы малыми группами с более масштабными попытками прорваться вперед. В таких случаях он также применяет бронированную технику. Ежедневно фиксируется не менее 10 штурмов.

А вот для ударов по бойцам ВСУ российские оккупанты используют различные запрещенные отравляющие вещества и кассетные боеприпасы.

"Они постоянно применяют боевые отравляющие вещества, сбрасывают их с квадрокоптеров, пытаясь сделать так, чтобы наши бойцы оставили позиции или как-то по другому отравить, уничтожить. Также применяют постоянно кассетные боеприпасы. За вчера было нанесено два очень мощных авиаудара по три КАБа, то есть шесть единиц, по Тернам, где до сих пор живет определенное количество гражданских", — заявил Станислав Краснов.

К слову, еще 12 марта в ВСУ рассказали, что оккупанты пять раз за сутки применяли химическое оружие против украинских защитников. По словам спикера ОСГВ "Таврия", в течение недели российские войска около 60 раз применили ядовитые вещества. С начала же полномасштабного вторжения ВС РФ в общей сложности было 626 химических атак.

Напомним, 13 марта сообщалось, что ВС РФ вдвое увеличили использование химоружия, о чем заявил начальник отдела связей с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. По его словам, практика использования противником боеприпасов с ядовитым веществом наблюдается "изо дня в день".