Скидають із дронів: ЗС РФ атакують позиції ЗСУ отруйними речовинами (відео)

За словами командира взводу 95-ї ОДШБр Станіслава Краснова, противник намагається зробити так, щоб українські захисники якнайшвидше залишили свої позиції. Методами окупанти не перебирають.

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Російські окупанти продовжують порушувати всі звичаї ведення війни. Якщо над мирними містами літають ракети, то на полі бою застосовується зброя з отруйними речовинами. На цю тему висловився командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади (ОДШБр) ЗСУ Станіслав Краснов в ефірі телемарафону.

За його словами, на Лиманському напрямку противник чергує м'ясні штурми малими групами з більш масштабними спробами прорватися вперед. У таких випадках він також застосовує броньовану техніку. Щодня фіксується щонайменше 10 штурмів.

А ось для ударів по бійцях ЗСУ російські окупанти використовують різні заборонені отруйні речовини та касетні боєприпаси.

"Вони постійно застосовують бойові отруйні речовини, скидають їх із квадрокоптерів, намагаючись зробити так, щоб наші бійці залишили позиції або якось по іншому отруїти, знищити. Також застосовують постійно касетні боєприпаси. За вчора було нанесено два дуже потужні авіаудари по три КАБи, тобто шість одиниць, по Тернах, де досі живе певна кількість цивільних", — заявив Станіслав Краснов.

До слова, ще 12 березня у ЗСУ розповіли, що окупанти п'ять разів за добу застосовували хімічну зброю проти українських захисників. За словами спікера ОСУВ "Таврія", протягом тижня російські війська близько 60 разів застосували отруйні речовини. Від початку ж повномасштабного вторгнення ЗС РФ загалом було 626 хімічних атак.

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося, що ЗС РФ удвічі збільшили використання хімзброї, про що заявив начальник відділу зв'язків із громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, практика використання противником боєприпасів з отруйною речовиною спостерігається "день у день".