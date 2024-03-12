Гранати з хлорпікрином на дронах: ЗС РФ п'ять разів за добу застосовували хімзброю, — ЗСУ (фото)

За словами спікера ОСГВ "Таврія", протягом тижня російські війська близько 60 разів застосували цю хімречовину. Від початку ж повномасштабного вторгнення ЗС РФ загалом було 626 хімічних атак.

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Російські війська на Запорізькому напрямку протягом доби п'ять разів обстрілювали позиції ЗСУ боєприпасами з отруйними речовинами. Про це розповів речник ОСГВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, за минулу добу було зафіксовано п'ять випадків, коли російські війська скидали отруйну речовину хлорпікрин із безпілотників. Усі випадки фіксуються на Запорізькому напрямку.

"Що стосується Запорізького напрямку і саме цього відрізка фронту, можу сказати, що є тривожна інформація: росіяни все частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною", — зазначив речник.

Він назвав це свідченням того, що росіяни не можуть виконати свої завдання за допомогою конвенційної зброї: артилерії та дронів — і вдаються до зброї "останньої надії".

Граната з хімзброєю

Граната з хімзброєю

"Це хімічні, отруйні речовини, коли вони хочуть просто ось таким чином викурити наших військових з окопів", — уточнив він.

Повідомляється, що протягом тижня російські війська близько 60 разів застосували цю хімречовину. Від початку ж повномасштабного вторгнення ЗС РФ загалом було 626 атак із використанням хімічної зброї.

Зі свого боку, Командування Сил підтримки ЗСУ повідомляє, що війська РФ від початку повномасштабного вторгнення здійснили вже 1068 хімічних атак на позиції Сил оборони.

"Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 1068 фактів застосування Російською Федерацією іритантів сльозогінної дії, споряджених отруйними хімічними речовинами", — ідеться в публікації.

Лише за лютий 2024 року зафіксовано 250 подібних випадків (244 застосування ВОГ, 1 застосування газу та 5 застосувань інших боєприпасів із хімічною речовиною).

Уточнюється, що найчастіше ворог використовує хімічні гранати, такі як К-51, які скидають із БПЛА.

"Інститут вивчення війни" зазначає, що російські війська можуть порушувати Конвенцію про хімічну зброю (КХЗ), яку РФ підписала 1997 року. Хлорпікрин за своїми характеристиками близький до сльозогінного газу, він не обов'язково призводить до летального результату, але може спричинити вкрай важкі наслідки, якщо його вдихати. КХЗ забороняє застосування хлорпікрину в бойових діях.

Нагадаємо, що, за даними командування, найбільше фіксується випадків застосування хімзброї ЗС РФ за допомогою гранатометних пострілів.

Також повідомлялося, що, за словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", російський дрон виявляє український бліндаж і скидає хімічну гранату поблизу. Коли бійці евакуюються, їх атакують FPV-дрони.