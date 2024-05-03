Пополнят армию оккупантов: РПЦ отправляет на фронт 1 300 священников, — ЦНС

Один из митрополитов российской церкви признал, что РПЦ имеет очень тесные связи с Министерством обороны РФ, поэтому представители духовенства скоро поедут на фронт.

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Русская православная церковь планирует отправить на войну в Украину около 1300 священников, задачей которых будет духовная поддержка оккупационной армии. Об этом сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на слова митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

"Кремлевская церковь намерена направить на фронт в Украину "для духовной помощи российским военнослужащим" около 1300 священников", — говорится в сообщении.

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Как отметил митрополит Кирилл, Министерство обороны РФ имеет очень тесные связи с русской церковью, поэтому вопрос о пополнении рядов российской армии священниками решится в ближайшее время.

"В войне против Украины кремль в значительной степени полагается на подконтрольные ему религиозные структуры. Доминирующей здесь является именно РПЦ, которая за время своего существования создала мощную сеть в Украине и стала идеальным инструментом для промывки мозгов своих прихожан", — отметили в Центре нацсопротивления.

Напомним, 1 мая Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты продолжают принудительно замещать местное население россиянами, которые соглашаются переехать на временно оккупированные территории Украины. Речь идет о населенных пунктах на Левобережной части Херсонской области.

23 апреля Центр национального сопротивления сообщил, что на временно оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей не хватает как учителей, так и представителей администрации учебных заведений. Поэтому на должности директора школы или заместителя по учебной части приходится назначать бывших лаборантов или даже дворников.