Силовики Лукашенка готуються влаштувати провокацію на кордоні з Україною, — ЦНС

Мінську вигідно показати спроможність власних органів безпеки до реагування на загрози. Тому, зазначають у ЦНС, силовики Білорусі проведуть операцію під чужим прапором та звинуватять Україну.

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Силові відомства Білорусі готуються провести операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною. Аби показати китайським колегам свої "можливості", вони планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно "попередять", інформує Центр національного спротиву (ЦНС) Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як зазначають у ЦНС, з 8 по 19 липня на території Білорусі проходять перші спільні антитерористичні навчання сил спеціальних операцій ЗС РБ та військовослужбовців Народно-визвольної армії КНР.

Напередодні навчань заступник начальника генерального штабу ЗС РБ генерал-майор Володимир Купріянюк заявив про загрозу підготовки та проведення на території Білорусі збройних провокацій "в умовах нарощування присутності підрозділів спеціального призначення, найманців і різноманітних добровольчих формувань у прикордонних районах".

Зазначена заява, наголошують у ЦНС, була покликана підготувати інформаційне поле для проведення білоруською стороною власних провокацій. В контексті вступу Білорусі до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та перших спільних антитерористичних навчань з НВАК, Мінську буде вкрай вигідно показати спроможність власних органів безпеки до реагування на загрози.

Відповідно, в планах у білоруських силовиків "успішно присікти збройні провокації" вздовж українсько-білоруського кордону, після чого буде здійснена спроба звинуватити Україну, попередили у ЦНС.

Нагадаємо, наприкінці червня Білорусь поблизу державного кордону розгорнула дивізіон реактивної системи залпового вогню "Полонез" для прикриття незахищених ділянок.

А 1 липня, у разі загрози для незалежності країни, в оборонному відомстві пригрозили застосувати тактичну ядерну зброю.