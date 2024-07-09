"Атакуючий сокіл": Китай і Білорусь почали спільні навчання біля кордону з Україною (фото)

Навчання армій КНР і РБ триватимуть до 19 липня. Вони спільно відпрацюють нічне десантування, подолання водних перешкод і бої в населеному пункті.

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У Білорусі на полігоні "Брестський" відбулося відкриття спільних антитерористичних навчань "Атакуючий сокіл". У них візьмуть участь військовослужбовці з Китаю, повідомляє Міноборони РБ.

Зазначається, що в рамках програми військовослужбовці обох країн відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті.

Як зазначив командувач силами спеціальних операцій ЗС РБ Вадим Денисенко, під час навчань спільні підрозділи відпрацьовуватимуть раніше вивчені нові форми і способи ведення тактичних завдань.

"При цьому підрозділи на окремих етапах будуть зведені, не буде окремо китайського підрозділу, або окремо білоруського — вони будуть діяти спільно", — підкреслив він.

За інформацією Міноборони Білорусі, військовослужбовці Народно-визвольної армії Китаю прибули в країну 6 липня для проведення навчань, які триватимуть до 19 липня.

Навчання поруч із кордоном України та країни НАТО

Зазначимо, що "Брестський полігон" розташований за 30 км від кордону з Польщею і близько 40 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, наприкінці червня Білорусь поблизу державного кордону розгорнула дивізіон реактивної системи залпового вогню "Полонез" для прикриття незахищених ділянок.

А 1 липня, у разі загрози для незалежності країни, в оборонному відомстві пригрозили застосувати тактичну ядерну зброю.