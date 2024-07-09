"Атакуючий сокіл": Китай і Білорусь почали спільні навчання біля кордону з Україною (фото)
Навчання армій КНР і РБ триватимуть до 19 липня. Вони спільно відпрацюють нічне десантування, подолання водних перешкод і бої в населеному пункті.
У Білорусі на полігоні "Брестський" відбулося відкриття спільних антитерористичних навчань "Атакуючий сокіл". У них візьмуть участь військовослужбовці з Китаю, повідомляє Міноборони РБ.
Зазначається, що в рамках програми військовослужбовці обох країн відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті.
Як зазначив командувач силами спеціальних операцій ЗС РБ Вадим Денисенко, під час навчань спільні підрозділи відпрацьовуватимуть раніше вивчені нові форми і способи ведення тактичних завдань.
"При цьому підрозділи на окремих етапах будуть зведені, не буде окремо китайського підрозділу, або окремо білоруського — вони будуть діяти спільно", — підкреслив він.
За інформацією Міноборони Білорусі, військовослужбовці Народно-визвольної армії Китаю прибули в країну 6 липня для проведення навчань, які триватимуть до 19 липня.
Навчання поруч із кордоном України та країни НАТО
Зазначимо, що "Брестський полігон" розташований за 30 км від кордону з Польщею і близько 40 км від кордону з Україною.
Нагадаємо, наприкінці червня Білорусь поблизу державного кордону розгорнула дивізіон реактивної системи залпового вогню "Полонез" для прикриття незахищених ділянок.
А 1 липня, у разі загрози для незалежності країни, в оборонному відомстві пригрозили застосувати тактичну ядерну зброю.