Китай заявив, що готовий силою зупинити незалежність Тайваню, — Міноборони КНР

Глава китайського Міноборони Дун Цзюнь заявив, що той, хто наважиться відокремити Тайвань від Китаю, "буде розчавлений на шматки та зазнає знищення".

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Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь на форумі з безпеки Shangri-La Dialogue у Сінгапурі 2 червня заявив, що збройні сили КНР готові використовувати силу для запобігання незалежності Тайваню. Його заява пролунала за тиждень після військових навчань Китаю навколо самоврядного Тайваню і попереджень про війну після інавгурації нового президента Лая Цінде. Про це повідомляє ABS News.

"Народно-визвольна армія Китаю завжди була незламною і потужною силою, що захищає об'єднання батьківщини, і вона завжди діятиме рішуче і потужно, щоб присікти незалежність Тайваню і гарантувати, що він ніколи не матиме успіху у своїх спробах", — заявив Цзюнь.

Він зазначив, що терпіння Пекіна щодо "порушень і провокацій" у Південнокитайському морі, де Китай часто стикається з філіппінськими судами, має свої межі. Але Пекін у цій ситуації нібито зберігає достатню стриманість, яка не може бути безмежною.

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь Фото: The Guardian

Міністр додав, що той, хто наважиться відокремити Тайвань від Китаю, "буде розчавленим на шматки та зазнає власного знищення".

У своїй заяві Дун Цзюнь також обурився підтримкою США Тайваню, наприклад, продажем зброї.

"Вони продають багато зброї Тайваню. Така поведінка посилає дуже неправильні сигнали силам незалежності Тайваню і змушує їх ставати дуже агресивними. Я думаю, нам ясно, що справжня мета іноземної держави — використати Тайвань для стримування Китаю", — наголосив глава оборонного відомства.

Реакція Тайваню

Уряд Тайваню висловив глибоке співчуття з приводу провокаційних та ірраціональних висловлювань Дуна. У заяві Тайванської ради у справах материкового Китаю зазначено, що Китай неодноразово погрожував Тайваню силою на міжнародних заходах.

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Коментарі експертів

Професор Коледжу національної безпеки Рорі Медкалф назвав виступ Дуна Цзюня "найдотепнішою промовою, що залякує найбільше" за останні 20 років. Він зазначив, що багато слухачів форуму сприйняли це як новий рівень залякування.

Медкалф підкреслив, що хоча він не бачить у риториці китайського міністра безпосередньої ознаки військових дій, його коментарі створюють лякаючу двозначність щодо умов китайської агресії.

Раніше повідомлялося, що Народно-визвольна армія Китаю опублікувала кадри зі стелс-винищувачами J-20 Mighty Dragon. Коментуючи пропагандистський ролик, експерти зазначили, що ці китайські літаки є ключовими елементами в разі потенційного вторгнення на Тайвань.