"Перекупи" продають авто загиблих у Маріуполі українців, — міськрада

Машини вивозять із міста, даючи хабарі місцевим "правоохоронцям". А потім продають за ринковими цінами.

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В окупованому Маріуполі перекупники продають автомобілі вбитих Росією місцевих мешканців. Цим займаються, зокрема, вихідці з Бердянська, який теж окупований ЗС РФ. Про це повідомляють у Маріупольській міській раді з посиланням на партизанський рух "Спротив Приазов'я".

Пост партизанів із "Спротиву Приазов'я" Фото: Скриншот

"Авто загиблих людей в Маруіполі продають бердянські "перекупи". Про це повідомляє "Спротив Приазов’я". За інформацією партизанів, вцілілі автомобілі вивозять з міста, давши "хабаря" окупаційній поліції. Потім автомобілі перепродають за ринковою ціною. Таким чином, "перекупи" заробляють кошти на трагедії людей, а усе це покривають окупанти", — розповідають у Маріупольській міськраді.

Також у міськраді зауважили, що цей приклад є далеко не єдиною ілюстрацією того, що Росія перетворила Маріуполь на місто корупційних схем. Зокрема, справжнім бізнесом стала для окупантів та колаборантів так звана "відбудова" зруйнованого міста.

"На так званих "ремонтах" будинків мирних жителів заробляють російські підрядники. Квартири загиблих або виїхавших маріупольців перепродають псевдорієлтори або "націоналізує держава". Усе це під обгорткою "відновлення" та "асвабаждєнія", — зазначили у міськраді Маріуполя.

Раніше Фокус розповідав про те, що мешканці окупованого міста фактично лишились на вулиці. Росіяни не тільки зруйнували їхні будинки у 2022 році, але й демонтували їх після окупації. Тепер ворог зводить нові багатоповерхівки, але вони призначені не для маріупольців. Росіяни на пропагандистському ТБ не показують реальність, а тільки демонструють сюжети про фейкове "відновлення" Маріуполя.