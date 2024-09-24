"Перекупы" продают авто погибших в Мариуполе украинцев, — горсовет

Машины вывозят из города, давая взятки местным "правоохранителям". А потом продают по рыночным ценам.

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В оккупированном Мариуполе перекупщики продают автомобили убитых Россией местных жителей. Этим занимаются, в частности, выходцы из Бердянска, который тоже оккупирован ВС РФ. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете со ссылкой на партизанское движение "Сопротивление Приазовья".

Пост партизан из "Сопротивление Приазовья" Фото: Скриншот

"Авто погибших людей в Маруиполе продают бердянские "перекупы". Об этом сообщает "Сопротивление Приазовья". По информации партизан, уцелевшие автомобили вывозят из города, дав "взятку" оккупационной полиции. Затем автомобили перепродают по рыночной цене. Таким образом, "перекупы" зарабатывают средства на трагедии людей, а все это покрывают оккупанты", — рассказывают в Мариупольском горсовете.

Также в горсовете отметили, что этот пример является далеко не единственной иллюстрацией того, что Россия превратила Мариуполь в город коррупционных схем. В частности, настоящим бизнесом стала для оккупантов и коллаборационистов так называемое "восстановление" разрушенного города.

"На так называемых "ремонтах" домов мирных жителей зарабатывают российские подрядчики. Квартиры погибших или выехавших мариупольцев перепродают псевдориелторы или "национализирует государство". Все это под оберткой "восстановления" и "асвабаждения", — отметили в горсовете Мариуполя.

Ранее Фокус рассказывал о том, что жители оккупированного города фактически остались на улице. Россияне не только разрушили их дома в 2022 году, но и демонтировали их после оккупации. Теперь враг возводит новые многоэтажки, но они предназначены не для мариупольцев. Россияне на пропагандистском ТВ не показывают реальность, а только демонстрируют сюжеты о фейковом "восстановлении" Мариуполя.