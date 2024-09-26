Оккупанты врут: в ЦНС предупредили, какие города проведут зиму без отопления

Некоторые украинские города останутся зимой без тепла. Враг рассказывает о "восстановленных" котельных и готовности к отопительному сезону, но это — лишь картинка для пропаганды.

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Кремлевская картинка не соответствует реальности, часть украинцев во временной оккупации останется в холода без отопления. Об этом 25 сентября предупредили в Центре национального сопротивления.

Российские оккупанты показательно демонстрируют, как якобы восстанавливают уничтоженный Мариуполь. Однако это — лишь традиционная для вражеской пропаганды ложь.

"Практически бумажные дома, в которые еще никто не успел заселиться, разваливаются от малейшего порыва ветра. Но это не единственная беда", — отметили в ЦНС.

Зиму жители временно оккупированного Мариуполя проведут без центрального отопления. Местные коллаборационисты отчитываются, что теплосети якобы готовы к отопительному сезону минимум на 60%. Однако эти заявления далеки от реальности.

""Восстановленные" котельные абсолютно не восстановлены и до начала зимы запустить их в работу оккупантам не удастся", — объяснили в ЦНС.

Аналогичная ситуация сложилась и в городе Волноваха в Донецкой области, который тоже был разрушен и сейчас под контролем ВС РФ.

"О таких районах захваченных территорий Донецкой области, как Ясиноватский и Новоазовский вообще нечего и говорить", — добавила пресс-служба.

Напомним, мариупольские партизаны информировали, что перекупщики продают машины убитых жителей города. Авто вывозят из Мариуполя, заплатив взятку оккупационной полиции.

В ЦНС предупреждали, что учителей в оккупации учат выявлять детей, которые "потенциально поддерживают Украину". Через них захватчики надеются вычислять патриотически настроенных родителей.