РФ хочет набрать более 255 тысяч контрактников до 2027 года, — СМИ

Как отметили журналисты, только за прошлый год контракт с Министерством обороны России заключили 345 тыс. человек.

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Министерство обороны России планирует до 2027 года набрать не менее 255 тысяч контрактников. Об этом пишет российское издание "Важные истории".

По данным журналистов, российские власти заложили на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны 90 млрд рублей — по 30 млрд рублей ежегодно. Это указано в проекте расходов федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Отмечается, что сейчас единовременная федеральная выплата за заключение контракта составляет 400 тыс. рублей. Президент РФ Путин поднял ее до этого уровня 31 июля, ранее она составляла 195 тысяч.

"Если выплата не изменится, то заложенных средств хватит, чтобы за три года набрать 225 тыс. новых контрактников. Если же за заключение контракта будут выплачивать 195 тыс. рублей, как было раньше, это позволит набрать 461,5 тыс. человек", — отмечает издание.

Утверждается, что только за прошлый год контракт с МО РФ заключили 345 тыс. человек. С начала 2023 до середины 2024 года количество новых контрактников достигло 511 тыс. человек, а запланированная в бюджете сумма может увеличиться.

Издание также написало, что Минобороны РФ может завышать данные о количестве контрактников. До апреля 2024 года контракты заключили 640 тыс. человек, но выплаты получили только 426 тыс. человек.

Напомним, 3 октября Минобороны РФ обнародовало видеоролик, из которого понятно, что российские военные перед отправкой в Украину проходят курс подготовки для отражения атак беспилотников.

В этот же день дроны СБУ поразили склад с КАБами и стоянки Су-34 под Воронежем.