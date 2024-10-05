РФ хоче набрати понад 255 тисяч контрактників до 2027 року, — ЗМІ

Як зазначили журналісти, тільки за минулий рік контракт із Міністерством оборони Росії уклали 345 тис. осіб.

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Міністерство оборони Росії планує до 2027 року набрати щонайменше 255 тисяч контрактників. Про це пише російське видання "Важные истории".

За даними журналістів, російська влада заклала на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони 90 млрд рублів — по 30 млрд рублів щорічно. Це зазначено в проєкті видатків федерального бюджету на 2025-2027 роки.

Зазначається, що зараз одноразова федеральна виплата за укладення контракту становить 400 тис. рублів. Президент РФ Путін підняв її до цього рівня 31 липня, раніше вона становила 195 тисяч.

"Якщо виплата не зміниться, то закладених коштів вистачить, щоб за три роки набрати 225 тис. нових контрактників. Якщо ж за укладення контракту виплачуватимуть 195 тис. рублів, як було раніше, це дасть змогу набрати 461,5 тис. осіб", — зазначає видання.

Стверджується, що тільки за минулий рік контракт із МО РФ уклали 345 тис. осіб. З початку 2023 до середини 2024 року кількість нових контрактників досягла 511 тис. осіб, а запланована в бюджеті сума може збільшитися.

Видання також написало, що Міноборони РФ може завищувати дані про кількість контрактників. До квітня 2024 року контракти уклали 640 тис. осіб, але виплати отримали тільки 426 тис. осіб.

Нагадаємо, 3 жовтня Міноборони РФ оприлюднило відеоролик, з якого зрозуміло, що російські військові перед виряджанням в Україну проходять курс підготовки для відбиття атак безпілотників.

У цей же день дрони СБУ вразили склад із КАБами та стоянки Су-34 під Воронежем.