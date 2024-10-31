Вместо спутникового оборудования оккупанты требуют, чтобы люди устанавливали оборудование "русский мир".

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Россияне изымают у жителей временно оккупированных территорий (ВОТ) телевизионное оборудование, чтобы они не имели доступа к информации из альтернативных источников, кроме российского телевидения. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях россияне продолжают принимать меры по зачистке информационного поля. Враг провел рейды по изъятию "нелицензионного телевизионного оборудования" у местных жителей", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что изымают именно спутниковое оборудование, чтобы вместо него люди устанавливали оборудование "русский мир".

"Последнее предоставляется бесплатно, ведь никто платить за это не будет, и имеет доступ к более 20 рупоров кремлевской лжи", — отметили в ЦНС.

Там также отметили, что такие действия являются частью информационной доктрины Кремля, которая предусматривает изоляцию населения от альтернативной информации и максимальный охват "кремлевской ложью".

Напомним, 28 октября в ЦНС сообщили, что на территории Курской области РФ находится уже 3 тысячи бойцов из Северной Кореи.

5 октября Центр нацсопротивления сообщил, что Кремль планирует передать оккупированные территории под контроль убийц и террористов.