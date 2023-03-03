Призывной возраст в России изменится этой осенью: что известно

По словам Главы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, благодаря нововведениям в ВС РФ будут служить "более взрослые и психологически зрелые люди".

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Призывной возраст в России планируют повысить с 18 до 21 года, до 30 лет изменится и предельный возраст новобранцев. Соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму весной. Об этом сегодня, 3 марта заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

"Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью", — сказал он.

Возраст призыва увеличится до 30 лет, но при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год, напомнил сенатор.

"Таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди", — отметил Бондарев.

Ранее Фокус писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия должна увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона. По его словам, военнослужащих по контракту должно быть почти 700 тысяч человек. Призывной возраст стоит увеличить с 18 лет до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет.

К слову, по всей России за активный период мобилизации в сентябре и октябре мобилизовали более 527 тысяч человек, вместо 300 заявленных.

Осеннее контрнаступление ВСУ "шокировало" Путина и стало поводом для объявления "частичной мобилизации" в конце прошлого года. Об этом говорится в строительстве Института изучения войны за 26 февраля. Путин объявил частичную мобилизацию спустя некоторое время после контрнаступления Украины 21 сентября.

Также аналитики Института изучения войны 26 февраля сообщили, что Путин в этом году столкнется с дилеммой призыва : ему нужно будет привлечь на службу больше людей, но такого ресурса РФ просто нет.