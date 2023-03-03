Призовний вік у Росії зміниться цієї осені: що відомо

За словами Глави оборонного комітету Радфеда Віктора Бондарєва, завдяки нововведенням у ЗС РФ будуть служити "доросліші і психологічно зрілі люди".

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Призовний вік у Росії планують підвищити з 18 до 21 року, до 30 років зміниться і граничний вік новобранців. Відповідний законопроєкт може бути внесений до Держдуми навесні. Про це сьогодні, 3 березня, заявив голова оборонного комітету Радфеда Віктор Бондарєв.

"Законопроєкт, який запроваджує дані зміни, планується внести цієї весни. У такому разі ми сподіваємося прийняти його в нинішню весняну сесію, а набуде чинності у випадку прийняття, ймовірно, наступної осені" , — сказав він.

Вік призову збільшиться до 30 років, але при цьому починатися він має не з 18 років, а з 21 року, нагадав сенатор.

"Таким чином, в армії служитимуть більш дорослі, психологічно зрілі люди", — зазначив Бондарєв.

Раніше Фокус писав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія має збільшити чисельність збройних сил до 1,5 мільйонів. За його словами, військовослужбовців за контрактом має бути майже 700 тисяч осіб. Призовний вік варто збільшити з 18 до 21 року, а граничний — з 27 до 30 років.

До речі, по всій Росії за активний період мобілізації у вересні та жовтні мобілізували понад 527 тисяч осіб, замість 300 заявлених.

Осінній контрнаступ ЗСУ "шокував" Путіна і став приводом для оголошення "часткової мобілізації" наприкінці минулого року. Про це йдеться у будівництві Інституту вивчення війни за 26 лютого. Путін оголосив часткову мобілізацію через деякий час після контрнаступу України 21 вересня.

Також аналітики Інституту вивчення війни 26 лютого повідомили, що Путін цього року зіткнеться з дилемою призову: йому потрібно буде залучити на службу більше людей, але такого ресурсу в РФ просто немає.