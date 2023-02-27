Закони демографії: Путін незабаром може зіткнутися з дефіцитом новобранців, — ISW

Аналітики переконані, якщо Кремль збільшить мобілізаційний резерв — на фронт відправлятимуть фізично непридатних для війни росіян, що може вдарити по економіці.

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Президент Росії Володимир Путін цьогоріч зіткнеться з дилемою призову: йому потрібно буде залучити на службу більше людей, але такого ресурсу РФ просто немає. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 26 лютого.

Так, в ISW переконані, що російська система призову щороку формує приблизно 260 000 нових солдат, яких призивають у дві хвилі. Поєднання передвоєнного набору в армію, призову, що частково спирається на резервістів, і осінньої часткової мобілізації, ймовірно, значно скоротило наявний резервний контингент у вікових групах і з досвідом, який підходить для заміни втрат у бойових частинах на передовий.

"Путіну доведеться розглянути питання про розширення призовної служби, щоб щороку залучати до військової служби велику частку молодих російських чоловіків проти їх волі. Але демографічні показники не сприяють такому підходу", — йдеться у звіті ISW.

Скільки людей можуть призвати в Росії у 2023 році

Аналітики підрахували, що приблизно 800 000 молодим людям у Росії щорічно виповнюється 18 років. Розширення призову на військову службу понад 260 000 осіб ризикує не лише забрати на фронт молодих людей із фізичними даними, непридатними для війни, а й почати витягувати надто багато молоді з російської економіки, яку Путін одночасно намагається перевести на воєнні рейки.

"Примара безмежної російської живої сили — це міф. Путін уже був змушений робити важкий і неоптимальний вибір, щоб компенсувати жахливі втрати, які його війна завдала російським військовим, і він зіткнеться з таким же важким вибором у 2023 році, якщо буде завзятий у своїй рішучості використовувати військову силу для нав'язування своєї волі Україні та Заходу", — зазначають американські аналітики.

Втім, в ISW переконані, що Путін таки піде на такі заходи і намагатиметься збільшити російський мобілізаційний резерв. Однак витрати для Росії почнуть швидко зростати і позначаться на економіці країни.

Нагадаємо, 25 лютого у Генштабі Збройних сил України повідомили, що Росія перекинула під Бахмут додаткові загони "кадировців", щоб стримати дезертирство та саботаж мобілізованих. У Чечні, за даними українського командування, продовжується примусова мобілізація.

22 лютого стало відомо, що російські окупанти на території "ЛНР" почали значно спрощувати та прискорювати примусову мобілізацію мирного населення.

Раніше, 16 лютого, у мерії Маріуполя розповідали, що перші мобілізовані жителі міста вже вирушили на передову. Під обов'язковий призов до лав ЗС РФ потрапили співробітники комунального підприємства "Автодор", яких без розголосу перекинули на фронт для участі у бойових діях.