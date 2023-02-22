На Луганщині окупанти прискорили примусову мобілізацію, — ОВА

З моменту призову до відправки громадян до воєнноїї частини, як стверджують в адміністрації, триває близько двох діб. Окупаційна влада наказала поставити на облік усіх чоловіків, які проживають у регіоні.

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Російські окупанти на Луганщині почали значно спрощувати і прискорювати примусову мобілізацію мирного населення. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

На тимчасово окупованих населених пунктах Луганщини зараз планується процедура спрощення та прискорення примусових мобілізаційних заходів. Окупаційні адміністрації вже отримали наказ від командувача військ південного воєнного округу МО РФ.

Місцеві колаборанти зобов'язані тепер поставити на облік усіх чоловіків області, провести медогляд, а після цього забезпечити їх документами. Також буде скорочено термін відбору кандидатів приблизно до двох діб. Тобто за два дні з моменту мобілізації їх відправлятимуть до воєнної частини.

"Але багато чоловіків про це навіть не дізнаються, тому що у західній частині окупованого регіону вже кілька діб відсутнє мобільне покриття", — заявили в ОВА.

З міст та сіл біля Сєвєродонецька, наприклад, зателефонувати та отримати повідомлення неможливо. З'являється мобільний зв'язок лише шляхом Новоайдару.

Загалом, лиманський напрямок залишається зосередженням контрударів ворога. Минулої доби 21 лютого росіяни здійснили там 445 артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, 17 лютого міськрада заявила, що в Маріуполі стартувала відкрита мобілізація до лав ЗС РФ. Мобілізаційне розпорядження прийшло до однієї зі шкіл міста — під заклик до лав окупаційних військ потрапляють чоловіки-викладачі, які одними з перших оформили російські паспорти.

Також 16 лютого у мерії Маріуполя розповідали, що перші мобілізовані жителі міста вже вирушили на передову. Під обов'язковий заклик до лав ЗС РФ потрапили співробітники комунального підприємства "Автодор", якого без розголосу перекинули на фронт для участі у бойових діях.