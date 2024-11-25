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Мнения

5 миллионов настоящих бойцов: как могли бы выглядеть ВСУ при всеобщей мобилизации

Военнослужащий и политик Владимир Омелян считает, что через фронт должны были пройти все 5-6 миллионов украинцев, пригодные для этого. В результате, Украина получила бы и нормальную ротацию, и огромное боеспособное войско

Владимир Омелян
Владимир Омелян
Дипломат и политик
eye 79
Военкомы, мобилизация
Фото: Telegram | Существуют гораздо более эффективные способы мобилизации, чем то, что применяется сейчас

Напишу непопулярное мнение.

Недавно Financial Times опубликовал статью, со ссылкой на источники ВРУ, что мобилизационный резерв Украины составляет 3,7 млн человек призывного возраста. Плюс 1,5 млн людей с инвалидностью (как мы недавно узнали, инвалидность бывает разной) и 600 тыс. забронированных лиц (хотя Правительство приводит другие цифры).

То есть, при условии справедливого подхода, когда воюют все годные, еще два-три года можно было бы проводить полную ротацию ВСУ.

Отвоевал свое — вернулся на экономический, политический, культурный и другой фронты.

И, кстати, это было бы дешевле для экономики государства, если бы была проведена детенизация и не нужно было бы платить взятки, потому что войска избежать было бы невозможно.

А высвобожденный финансовый ресурс направить на улучшенное обеспечение войска, чтобы минимизировать безвозвратные потери и ранения.

Понятно, что кому-то по политически-зрадным мотивам захотелось закапсулировать эту ситуацию: 1 млн воюет и потом половина, которая выживет, пусть голосует как хочет, а 4 млн ждут и благодарно поддержат того, кто "прекратил этот ужас" (на самом деле, никто ничего не простит и будущее жестоко накажет за прошлое). Причем, врут в глаза, что некем заменить бойцов на "передке".

В то же время такой подход, с точки зрения государственных интересов, не только углубляет опасный раскол в обществе, когда одни не понимают других, но и вызывает ситуацию, что когда закончится 1 боевой миллион, остальные 4 млн поднимут руки, и когда оккупант будет стоять на пороге их дома — не смогут вставить магазин в автомат, даже если он у них случайно будет.

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Это вместо того, чтобы за два года иметь 1 млн бойцов, которые уходят в запас и возвращаются к мирной жизни (с оружием наготове в сейфе), а на замену им выходит следующий уже обученный миллион, а еще через 4 года у нас уже 4-5 млн армия людей с боевым опытом, которую одолеть невозможно. Депутаты и президенты имели бы льготу — воевать бы шли через 4-5 лет, чиновники — сразу после увольнения.

С точки зрения финансовых затрат государства — ничего бы не изменилось, даже форма выдается раз в два года.

А вот с точки зрения боеспособности, эффективности и единства нации — она бы точно выросла в разы.

Голодоморы — это результат безголовья нашей элиты, которая никак не могла понять, что единственная и ключевая ценность для народа — самостоятельное государство. Элиты, которая все время металась между различными популистскими концепциями тех времен и мудрела только в изгнании, если доживала до эмиграции.

А дальше, когда государство проигрывало, приходил оккупант и делал с народом что хотел. А хотел преимущественно истребить, чтобы заселить благодатную территорию своими, переселенцами, которые будут потом рассказывать за дружбу, язык и общие корни.

Поэтому можно бесконечно формировать бригады из Генштаба (кстати, как там ситуация, 4-5 000 майоров, полковников, генералов дошли на фронт с марта 2024?), отправлять генералов в окопы, формировать корпуса и новые бригады — если нет фундамента и понимания, то результат именно такой, как имеем сейчас.

И, кстати, можно и дальше смеяться над гиперлупом, но мы входим в эпоху Звездных Войн на нашей планете. Где храбрость солдата только с автоматом и лопатой завершается неизвестной могилой. Все будут решать высокие технологии, их массовый и серийный выпуск.

Это уже вам не какие-то министры или майоры рассказывают, а генералы, которые реально были в окопах тогда, когда некоторые от повесток бегали.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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