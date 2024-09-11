Трамп попал в ловушку. Почему Камалу Харрис называют победительницей дебатов
Впечатления от состоявшихся дебатов кандидатов в президенты США у наблюдателей — самые разные. Например, политик и военнослужащий Владимир Омелян считает победительницей Камалу Харрис и приводит оценки экспертов, созвучные его ощущениям
Надеюсь, что США прошли прививку популизмом.
Что касается Украины — убедимся вскоре.
"У Трампа был плохой вечер. Он попадал в ловушки, делая то, что его просили не делать", — аналитик Fox News.
Брит Хьюм, журналист лояльного к республиканцам канала признал, что Трамп вряд ли может занести себе в актив дебаты против Камалы Харрис. По словам Хьюма, политик часто нервничал, жаловался и не мог сохранить спокойствие. Харрис, напротив, была сосредоточена и не реагировала на заявления оппонента.
Однако сам Дональд Трамп назвал эти дебаты лучшими за всю свою политическую карьеру. Команда Трампа также с оптимизмом высказалась о выступлении своего кандидата, еще до завершения эфира опубликовав в сетях слово "Победа".
По сообщениям американских журналистов, однопартийцы Трампа считают его выступление провальным, а сенатор Линдси Грэм, например, уже призвал уволить команду, которая готовила республиканского кандидата к дебатам.Важно
Что сказали кандидаты о войне России с Украиной
Дональд Трамп:
- Я хочу, чтобы эта война закончилась. В Украине гибнут миллионы людей, это ужасно.
- Я знаю очень хорошо Зеленского и Путина — они уважают меня и не уважают Байдена.
- Я остановлю эту войну еще до того, как стану президентом.
- Война Украины с Россией может привести к Третьей мировой войне, мы очень близко.
- На уточняющий вопрос, считает ли Трамп, что победа Украины в войне находится в национальных интересах США, он ответил: "В национальных интересах США, чтобы война прекратилась".
Камала Харрис:
- Трамп сдаст Украину в течение 24 часов, если его выберут президентом.
- Если бы Трамп был президентом, Путин сейчас сидел бы в Киеве.
- Украина имеет право защищаться, и благодаря поддержке США и союзников она продолжает противостоять российским войскам и давать отпор.
- Благодаря нашим ракетам и оборудованию Украина до сих пор существует и защищает себя.
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