Замкнутый круг: оружия нет — потому что некому воевать, бойцы сидят в тылу, потому что учиться не на чем

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Откровенно, меня уже достали эти истории о 14 бригадах в резерве, из которых укомплектовать оружием мы не смогли даже 4 из-за "задержки обеспечения от союзников".

А укомплектованность личным составом бригад на линии фронта нет желания проверить? Не выбрасывать из БЧС графу "наличие" и руководствоваться исключительно "по штату", а проверить, какое пополнение и кого — реально необходимо.

А обеспечение на линии фронта точно соответствует потребностям? Проверяли?

Огневые средства, броня, дроны, РЭБы, автомобили? И откуда оно: "миллион от государства" или на самом деле миллиарды от волонтеров?

Что происходит с боекомплектом на передке? Какой лимит мин, снарядов, дронов выдается в сутки бригаде?

Из произведенного и закупленного государством!

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Можно, наконец, пригласить вместе все эти министерства, закупочные структуры, логистику и во время ставки набрать по телефону 10 бригад на выбор: сколько из выделенного на бумаге вы реально получили?

И куда ушли деньги, почему этого нет ни на месте, ни в производстве, ни в закупке?!

Потому что какой-то замкнутый круг получается: оружия нет — потому что некому воевать, отступаем — потому что нечем наносить удары по врагу, бойцы в тылу сидят без оружия и учиться не на чем.

Еще раз: беда начинается с головы и управления. Если бардак наверху, если все занимаются всем и только переводят стрелки друг на друга — победы не будет.

От Запада надо и можно требовать. Вплоть до денонсации Будапештского меморандума и восстановления ядерного потенциала Украины. Лично мне извинений Клинтона недостаточно.

Но сначала надо выполнить собственное домашнее задание — остановить хаос, идиотизм и коррупцию.

Потому что 5-6 менеджеров, как и 5-6 F16, Украинское государство спасти не способны. Это уже должно быть очевидно всем.

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