Битва военных технологий: как Украина побеждает Россию и почему это не оценивает государство

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Совет оборонных инноваций США обнародовал анализ украинских возможностей по развитию технологического потенциала Вооруженных сил Украины.

Документ размещен на официальном сайте Defense Innovation Board.

По мнению представителей консультативного совета, работающего в интересах Департамента обороны США, последние успехи Украины на поле боя в значительной степени были подкреплены технологическим преимуществом над врагом, которое было получено за счет интеграции в войско легкодоступных коммерческих технологий и их быстрого развития.

В основе бурного наращивания технологического потенциала украинских Сил обороны сейчас стоит модель прямого взаимодействия между программистами, инженерами, менеджерами проектов и военнослужащими на передовой. Это взаимодействие поддерживается волонтерами и стартапами и финансируется из частных источников.

Однако этот низовой подход, хотя и эффективен из-за отсутствия государственного контроля и бюрократической волокиты, остается плохо приспособленным к масштабированию на государственном уровне и взаимодействию с иностранными партнерами.

По мнению аналитиков, главным менеджером развития украинского технологического потенциала должно стать государство.

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К сожалению, Правительство Украины не исповедует последовательный подход к быстрому развитию возможностей. В частности, Совет указывает на отсутствие ведомственной координации между разработчиками и военными, неспособность власти должным образом сформировать и довести требования и запросы военных к промышленности или иностранным партнерам.

Все эти 2,5 года войны я искренне не понимаю, почему ничего из того, что широко применяется ВСУ, правительство Украины так и не смогло запустить в массовое серийное производство. Чтобы каждый раз солдат, получая "что-то", не ломал голову, как оно работает, какое будет поражение и на какой дистанции.

Кстати, это касается не только оружия, но и всего остального на войне: от автомобилей и брони до саперных лопаток, колес и формы.

Можно бесконечно кивать на Запад, почему мы не в НАТО и где F-16, но уже невозможно скрывать факт отсутствия массового производства украинской промышленностью крайне необходимых вещей для фронта.

И деньги на это, кстати, можно было бы легко найти, если бы "спецтехноэкспортеры на ламборгини" занимались войной, а не бизнесом на крови в интересах пока неустановленных лиц...

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