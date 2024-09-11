Скучная Камала и бравада от Трампа. Кто и почему выиграл первый раунд дебатов кандидатов в президенты США

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Камала была дичайше скучная, говорила лозунгами и штампами, загоняла в сон.

Трамп был поживее, он напирал, но его часто заносило, он заговаривался и откровенно гнал пургу. Звучал почти как Жириновский: местами смешно, местами е…нуто.

По итогам они, конечно, останутся при своих сторонниках, перевербовать их не смогут, но насчет неопределившихся сказать сложно. Думаю, многим людям попроще (без образования) в той же Пенсильвании зайдет трамповский тейк: "При мне с экономикой все было ОК, цены не росли. Пришли Байден с этой марксисткой — и начался пздц. Я вернусь — вернется бабло". Он это раз 20 повторил.

Может и сработать.

Камала хотела быть кандидатом будущего, кандидатом надежды, призывала порвать с прошлым и вырваться к новым горизонтам. Но и тут Трамп подгадил, заключительное слово его: "Если ты такая умная, то почему последние три года ни х…ра не сделала? Ты и прямо сейчас в Белом доме сидишь!".

На это Камале уже ответить не вышло — дебаты закончились.

Я думаю, он получит небольшой прирост рейтинга по итогам дебатов.

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