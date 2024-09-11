Нудна Камала і бравада від Трампа. Хто і чому виграв перший раунд дебатів кандидатів у президенти США

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Камала була дуже нудна, говорила гаслами і штампами, заганяла в сон.

Трамп був жвавішим, він тиснув, але його часто заносило, він заговорювався і відверто говорив дурниці. Звучав майже як Жириновський: місцями смішно, місцями є…нуто.

За підсумками вони, звісно, залишаться при своїх прихильниках, перевербувати їх не зможуть, але щодо тих, хто не визначився, сказати складно. Думаю, багатьом людям простіше (без освіти) в тій же Пенсільванії зайде трампівський тейк: "За мого правління з економікою все було ОК, ціни не зростали. Прийшли Байден із цією марксисткою — і почався пздц. Я повернуся — повернеться бабло". Він це разів 20 повторив.

Може і спрацювати.

Камала хотіла бути кандидатом майбутнього, кандидатом надії, закликала порвати з минулим і вирватися до нових горизонтів. Але й тут Трамп підгадив, заключне слово його: "Якщо ти така розумна, то чому останні три роки ні х…ра не зробила? Ти і просто зараз у Білому домі сидиш!".

На це Камалі вже відповісти не вдалося — дебати закінчилися.

Я думаю, він отримає невеликий приріст рейтингу за підсумками дебатів.

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