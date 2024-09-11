Трамп потрапив у пастку. Чому Камалу Гарріс називають переможницею дебатів

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Сподіваюся, що США пройшли щеплення популізмом.

Щодо України — пересвідчимося незабаром.

"У Трампа був поганий вечір. Він потрапляв у пастки, роблячи те, що його просили не робити", — аналітик Fox News.

Брит Г'юм, журналіст лояльного до республіканців каналу визнав, що Трамп навряд чи може занести собі в актив дебати проти Камали Гарріс. За словами Г'юма, політик часто нервував, скаржився і не міг зберегти спокій. Гарріс, навпаки, була зосереджена і не реагувала на заяви опонента.

Однак сам Дональд Трамп назвав ці дебати найкращими за всю свою політичну кар'єру. Команда Трампа також з оптимізмом висловилася про виступ свого кандидата, ще до завершення ефіру опублікувавши у мережах слово "Перемога‎".

За повідомленнями американських журналістів, однопартійці Трампа вважають його виступ провальним, а сенатор Ліндсі Грем, наприклад, уже закликав звільнити команду, яка готувала республіканського кандидата до дебатів.

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Нудна Камала і бравада від Трампа. Хто і чому виграв перший раунд дебатів кандидатів у президенти США

Що сказали кандидати про війну Росії з Україною.

Дональд Трамп:

Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей, це жахливо.

Я знаю дуже добре Зеленського й Путіна — вони поважають мене і не поважають Байдена.

Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом.

Війна України з Росією може призвести до Третьої світової війни, ми дуже близько.

На уточнювальне питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває у національних інтересах США, він відповів: "У національних інтересах США, щоб війна припинилася".

Камала Гарріс:

Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президентом.

Якби Трамп був президентом, Путін зараз сидів би у Києві.

Україна має право захищатися, тож завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам і давати відсіч.

Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна досі існує і захищає себе.

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