Трамп потрапив у пастку. Чому Камалу Гарріс називають переможницею дебатів
Враження від дебатів кандидатів у президенти США, що відбулися, у спостерігачів — найрізноманітніші. Наприклад, політик і військовослужбовець Володимир Омелян вважає переможницею Камалу Гарріс і наводить оцінки експертів, співзвучні його відчуттям
Сподіваюся, що США пройшли щеплення популізмом.
Щодо України — пересвідчимося незабаром.
"У Трампа був поганий вечір. Він потрапляв у пастки, роблячи те, що його просили не робити", — аналітик Fox News.
Брит Г'юм, журналіст лояльного до республіканців каналу визнав, що Трамп навряд чи може занести собі в актив дебати проти Камали Гарріс. За словами Г'юма, політик часто нервував, скаржився і не міг зберегти спокій. Гарріс, навпаки, була зосереджена і не реагувала на заяви опонента.
Однак сам Дональд Трамп назвав ці дебати найкращими за всю свою політичну кар'єру. Команда Трампа також з оптимізмом висловилася про виступ свого кандидата, ще до завершення ефіру опублікувавши у мережах слово "Перемога".
За повідомленнями американських журналістів, однопартійці Трампа вважають його виступ провальним, а сенатор Ліндсі Грем, наприклад, уже закликав звільнити команду, яка готувала республіканського кандидата до дебатів.Важливо
Що сказали кандидати про війну Росії з Україною.
Дональд Трамп:
- Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей, це жахливо.
- Я знаю дуже добре Зеленського й Путіна — вони поважають мене і не поважають Байдена.
- Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом.
- Війна України з Росією може призвести до Третьої світової війни, ми дуже близько.
- На уточнювальне питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває у національних інтересах США, він відповів: "У національних інтересах США, щоб війна припинилася".
Камала Гарріс:
- Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президентом.
- Якби Трамп був президентом, Путін зараз сидів би у Києві.
- Україна має право захищатися, тож завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам і давати відсіч.
- Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна досі існує і захищає себе.
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