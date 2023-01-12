Путин "концептуально" поддержал идею повышения призывного возраста в России, — Песков

По словам спикера Кремля, Минобороны РФ должно представить аргументацию для внедрения новых стандартов. Если нормы будут приняты, то в армию смогут забирать россиян в возрасте до 30 лет.

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Президент РФ Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста россиян до 30 лет. Об этом в четверг, 12 января, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.

Пресс-секретарь Путина не стал уточнять детали, отметив, что данный вопрос является прерогативой Министерства обороны России. При этом он заявил, что оборонное ведомство должно представить свою аргументацию для внедрения в стране-агрессоре новых стандартов.

"Аргументация должна быть представлена Министерством обороны, в данном случае это исключительно прерогатива [ведомства]", — прокомментировал Песков.

Он подчеркнул, что МО РФ отвечает за "детали и оформление этой идеи".

"Концептуально действительно эта идея была поддержана главой государства [Владимиром Путиным], но детали, оформление этой идеи — тут в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны", — сказал спикер Кремля.

21 декабря 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой увеличить призывной возраст в России. По его словам, в стране следует поэтапно повышать призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.

Вчера, 11 января, российская "Парламентская газета" процитировала председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрея Картаполова, который говорит, что кампания по повышению призывного возраста в РФ будет запущена уже весной этого года.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии "Суспільному" 10 января заявил, что новая волна мобилизации в России не помешает Силам обороны проводить наступательные операции на передовой.