"От 18 до 30 лет": призывной возраст в России могут повысить уже весной, — представитель Госдумы

В Госдуме заявили, что будут набирать призывников по "смешанной" системе, а переходить на новые стандарты будут в течение трех лет.

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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что кампания по повышению призывного возраста в России будет запущена уже весной 2023 года. Об этом пишет российская "Парламентская газета".

По словам Картаполова, Госдума изменит законодательство, а в военкоматы будут призывать граждан в возрасте до 30 лет. А переход на полностью новую систему будет происходить на протяжении трех лет.

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования", — сказал Картаполов.

По его словам, половина призывников в РФ будет в возрасте от 21 до 30 лет, вторая половина – будут 18-летними.

Сообщается, что первые сообщения о повышении призывного возраста в России начали появляться еще в декабре 2022 года. Кроме того, РФ собирается довести численность своей армии до 1,5 млн человек. Все инициативы поддержали в Совете Федерации, комитете по обороне Госдумы, а также президенты страны-агрессора Владимир Путин.

Ранее Фокус писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия должна увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона. По его словам, военнослужащих по контракту должно быть почти 700 тысяч человек. Призывной возраст стоит увеличить с 18 лет до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет.

Еще напомним, что в Кремле прокомментировали новости о новой волне мобилизации в РФ. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что "на этот счет уже было много раз сказано" и призвал "не придавать значение Telegram-каналам". Тем временем в ГУР говорят, что новая волна призыва на фронт в РФ может начаться с 15 января.

Также сообщалось, что пропагандист Соловьев призвал отправлять на фронт солдат-срочников. Российские СМИ отметили, что у самого Соловьева двое сыновей призывного возраста, но ни один из них не только не отправился воевать в Украину, но даже не проходил срочной службы в армии.