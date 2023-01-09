"Первоисточник — власти": в Кремле прокоментировали новости о новой волне мобилизации в РФ

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что "на этот счет уже было много раз сказано" и призвал "не придавать значение Telegram-каналам". Тем временем в ГУР говорят, что новая волна призыва на фронт в РФ может начаться с 15 января.

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новой волне мобилизации в стране. ОН заявил, что "на этот счет уже было много раз сказано", и добавил, что "не надо придавать значения Telegram-каналам". Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

По его словам, первоисточником сообщений является российская власть.

"На этот счет было много раз сказано. Не нужно предавать такого значения в целом Telegram-каналам. Все-таки главным образом, еще раз повторяю, первоисточником является официальная власть, во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы", — сказал он.

Спикер Путина также назвал "уткой" заявления секретаря СНБО Алексей Данилова о том, что заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак ведет переговоры с европейскими политиками об установлении перемирия на войне в Украине по "корейскому" варианту.

Напомним, 8 января Алексей Данилов рассказал, что Россия хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому" сценарию, который предусматривает фиксирование границ, установившихся на фронте, и раздел территорий по условной "38 параллели".

Мобилизация в РФ: что говорят в Украине и мире?

6 января представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что в Кремле планируют провести новую волну мобилизации и пополнить ВС РФ 500 000 военнослужащих. По его словам, ее могут начать 15 января, а призванных россиян хотят привлечь к наступательным операциям ВС РФ весной и летом на востоке и юге Украины.

В тот же день в разведке Эстонии заявили, что мобилизация в РФ может начаться после Рождества. Со слов главы разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберга, новых мобилизованных можно будет ожидать на фронте в конце марта или начале апреля.

5 января в Генштабе сообщили, что Россия готовится к новой волне мобилизации. В связи с этим российские власти могут даже полностью закрыть границу для мужчин призывного возраста.