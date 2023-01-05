Росія у лютому може влаштувати ескалацію конфлікту, — Данілов

У Європі, за словами секретаря РНБО, активізувався заступник голови адміністрації Володимира Путіна, щоб змусити Україну підписати "мирні угоди а-ля Мінськ-3".

Related video

Росія в лютому може піти на ескалацію війни, але Україна готується до будь-якого сценарію. Про це 4 січня в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

За його словами, багато факторів вказують на те, що Росія готується до ескалації збройного конфлікту в лютому.

На такий крок, як вважає Олексій Данілов, Кремль може піти через річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

"Багато маркерів, які дають нам привід говорити про те, що в лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання. У другій половині лютого Мюнхенська конференція з безпеки буде проходити, 23-24 лютого події в Нью-Йорку. Червоний хрест зараз почав дуже турбуватися, а чим же ми вбиваємо росіян. Багато маркерів вказують, що в лютому може бути певне загострення", — продовжив секретар РНБО, попереджаючи про можливу нову фазу конфлікту з РФ.

Ба більше, як розповідає Олексій Данілов, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак активізував свою діяльність у Європі, під час якої активно проводить переговори з європейськими політиками. Подібними зустрічами Кремль намагається змусити Україну підписати певні "мирні угоди а-ля Мінськ-3".

Секретар РНБО запевнив, що влада готується до будь-якого розвитку подій та анонсувала масштабний наступ українських військовослужбовців.

"Що мав на увазі Кирило Буданов (анонсував великий весняний наступ — ред.) — він як розвідник дав інтригу. Де це буде наступ, в якій точці світу він буде починатися, давайте подивимося. Це буде неодмінно. Це буде цікаво. Наш ворог не буде чекати. Ми цих щурів ганятимемо по всій планеті, вони ніде від нас не сховаються", — резюмував Данілов.

Варто зазначити, що в ефірі національного телемарафону 4 січня Олексій Данілов також розкрив тактику ЗС РФ на початку повномасштабного вторгнення. За словами секретаря РНБО, окупанти планували до 27 лютого захопити українську столицю і відправити до Києва експрезидента-втікача Віктора Януковича, який чекав особливого розпорядження, перебуваючи в Білорусі.

Після Нового року Олексій Данілов анонсував можливу окупацію Росії. Секретар РНБО не заперечував, що РФ може стати колонією країни-сусіда, що несе певну загрозу для України.