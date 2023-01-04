"Было два плана": Данилов рассказал, что помешало ВС РФ захватить Киев (видео)

По словам секретаря СНБО, российские военные планировали до 27 февраля оккупировать украинскую столицу, а в середине марта — захватить Львов.

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Украина начала подготовку к полномасштабной войне с Россией еще более трех лет назад, что помешало российским оккупантам 24 февраля воплотить свои расчеты в жизнь. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона в среду, 4 января.

"Полностью подготовиться к войне невозможно, но сектор обороны Украины начал готовиться (к полномасштабному вторжению — ред.) с декабря 2019 года очень мощно. Если бы государство не было готово к войне, то за три-пять дней россияне имели бы тот успех, на который они рассчитывали", — заявил Данилов.

Он уточнил, что у ВС РФ было два плана захвата Украины. За первые три дня, начиная с 24 февраля, оккупанты должны были войти в Киев. А через 19 дней российские военных рассчитывали захватить Львов.

"До 7 марта они должны были закончить полностью то, что касается Левобережья и Киева. Это был крайний срок, и именно в этот день прибывал из Беларуси один гражданин РФ, а в прошлом гражданин Украины, Виктор Янукович. Он 7 марта уже (планировал, — ред.) находиться в других городах на территории нашей страны", — рассказал Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что решающим фактором в поражении ВС РФ под Киевом стало то, что украинский народ сплотился и стал на защиту независимости своей страны.

[ + – ] Алексей Данилов рассказал, что Украина готовилась к полномасштабной войне с 2019 года

Напомним, что летом прошлого года Виктор Янукович написал открытое письмо, в котором призвал руководство Украины дать гражданам страны возможность самим решать, хотят ли они воевать дальше.

Фокус также отмечал, что по информации американской газеты The Washington Post, Россия рассчитывала создать в Украине два марионеточных правительства после захвата Киева.