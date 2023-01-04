"Було два плани": Данілов розповів, що завадило ЗС РФ захопити Київ (відео)

За словами секретаря РНБО, російські військові планували до 27 лютого окупувати українську столицю, а в середині березня захопити Львів.

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Україна розпочала підготовку до повномасштабної війни з Росією ще понад три роки тому, що завадило російським окупантам 24 лютого втілити свої розрахунки в життя. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в етері національного телемарафону у середу, 4 січня.

"Повністю підготуватися до війни неможливо, але сектор оборони України почав готуватися (до повномасштабного вторгнення — ред.) з грудня 2019 року дуже потужно. Якби держава не була готова до війни, то за три-п'ять днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували", — заявив Данілов.

Він уточнив, що ЗС РФ мала два плани захоплення України. За перші три дні, починаючи з 24 лютого, окупанти мали увійти до Києва. А за 19 днів російські військові розраховували захопити Львів.

"До 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя та Києва. Це був крайній термін, і саме цього дня мав прибути з Білорусі один громадянин РФ, а в минулому громадянин України, Віктор Янукович. Він 7 березня вже (планував, – ред.) перебувати в інших містах на території нашої країни”, – розповів Данілов.

Також секретар РНБО зазначив, що вирішальним фактором у поразці ЗС РФ під Києвом стало те, що український народ згуртувався та став на захист незалежності своєї країни.

[ + – ] Олексій Данілов розповів, що Україна готувалася до повномасштабної війни з 2019 року

Нагадаємо, що влітку минулого року Віктор Янукович написав відкритий лист, у якому закликав керівництво України дати громадянам країни можливість самим вирішувати, чи хочуть вони воювати далі.

Фокус також зазначав, що за інформацією американської газети The Washington Post, Росія розраховувала створити в Україні два маріонеткові уряди після захоплення Києва.