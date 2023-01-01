"Це дуже небезпечно": Данілов не виключає, що РФ може стати колонією країни-сусіда (відео)

Проте така тенденція буде небезпечною і для України.

Related video

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, що Росія може стати країною-колонією однієї із сусідніх держав.

"Якщо хтось вважає, що 2023 рік буде легким, що в росіян уже все закінчилось і все буде добре – я не поділяю таку точку зору. Справа в тому, що в росіян можуть з’явитися власники. Ми на сьогоднішній день спостерігаємо, що певна країна-сусід вже поступово забирає РФ під себе, тому що у неї там є свої інтереси", — зазначив Данілов, додавши, що це дуже небезпечна тенденція для всіх, зокрема для українців.

На запитання, чи це може бути Китай, політик прямо не відповів. Проте натякнув, що це країни, що володіють ядерним арсеналом і можуть обмінятися з Росією технологіями смертельної зброї.

"Але ми маємо на увазі, що вони можуть отримати несподіваних "друзів" і Росія може стати колонією", — зазначи секретар української РНБО.

Також Олексій Данілов підтвердив дані керівника ГУР Кирила Буданова, що в РФ залишилося ракет на півтори-дві потужні атаки.

Нагадаємо, Олексій Данілов заявляв, що ЗСУ можуть потрапити на територію Росії для захисту цілісності України.

Також Фокус писав про відповідь Олексія Данілова на заяви Дмитра Пєскова щодо війни в Україні.