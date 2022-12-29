ЗСУ можуть опинитися в РФ для захисту України, — Данілов

За словами секретаря РНБО, українська армія для захисту своєї країни робитиме все, що для цього необхідно, і ні в кого не питатиме дозволу.

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Армія України може опинитися на території країни-агресора, якщо це буде потрібне для захисту нашої країни. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Kyiv Post.

"Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", — зазначив Данілов.

Також секретар РНБО додав, що "кінець" Росії обов'язково настане. При цьому вони самі все роблять для того, щоб Росія припинила існувати в нинішньому вигляді, переконаний Данілов.

"Кінець Росії буде обов’язково. Цей кінець вони творять самостійно, це їх рішення. Вони на сьогодні знищують свою країну. Росія в тому вигляді і межах, в яких є зараз, існувати не буде після того, як вони ухвалили рішення воювати з Україною", — наголосив Данілов.

Нагадаємо, 28 грудня секретар РНБО Олексій Данілов попередив українців, що попереду "найважчий" відрізок війни з Росією.

Також раніше повідомлялося, що глава ГУР Кирило Буданов 26 грудня заявив про те, що підрозділи українських військ зайдуть в окупований Крим улітку 2023 року.

25 грудня ЗМІ писали про те, що в Міноборони Німеччини побоюються, що РФ може розпочати новий наступ у квітні 2023 року. Там бачать два сценарії. Перший — ЗС РФ спробують захопити Донбас і після цього почнуть закликати до переговорів. Другий — Росія розпочне війну на два фронти та спробує окупувати всю Україну.

23 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін не хоче миру, а паузу для переозброєння та нового наступу в Україні.