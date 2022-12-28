Данілов попередив українців, що попереду "найважчий" відрізок війни з РФ

Секретар РНБО заявив, що українцям варто максимально зосередитися, адже половину шляху до перемоги пройдено.

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Росія продовжує ставити "максималістські" цілі у війні з Україною: намагається ліквідувати українську державність та знищити українців як націю. Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter.

Він сказав, що українцям варто максимально зосередитися, адже половину шляху до перемоги пройдено. Однак Данілов попередив, що попереду на них чекає найважчий відрізок війни. За його словами, необхідно буде відкинути російські війська з нашої країни, а також покарати їх за злочини.

"Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною — ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимальної концентрації — ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду важкий відрізок — остаточно викинути агресора з нашої землі і покарати за злочини", — написав секретар РНБО.

Нагадаємо, 25 грудня ЗМІ писали, що в Міноборони Німеччини побоюються, що РФ може розпочати новий наступ у квітні 2023 року, є два сценарії. Перший — ЗС РФ спробують захопити Донбас і після цього почнуть закликати до переговорів. Другий — Росія розпочне війну на два фронти та спробує окупувати всю Україну.

Водночас глава ГУР Кирило Буданов 26 грудня заявив, що підрозділи українських військ зайдуть до окупованого Криму влітку 2023 року. За його словами, звільнення півострова відбудеться комбінованим способом: силою та дипломатією.