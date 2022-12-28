Данилов предупредил украинцев, что впереди "самый тяжелый" отрезок войны с РФ

Секретарь СНБО заявил, что украинцам стоит максимально сосредоточиться, ведь половина пути к победе пройдена.

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Россия продолжает ставить "максималистские" цели в войне с Украиной: пытается ликвидировать украинскую государственность и уничтожить украинцев как нацию. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

Он сказал, что украинцам стоит максимально сосредоточиться, ведь половина пути к победе пройдена. Однако Данилов предупредил, что впереди их ждет самый тяжелый отрезок войны. По его словам, необходимо будет отбросить российские войска из нашей страны, а также наказать их за преступления.

"Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украины — ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимальной концентрации — мы прошли половину пути к Победе. Но впереди тяжелый отрезок — окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления", — написал секретарь СНБО.

Напомним, 25 декабря СМИ писали, что в Минобороны Германии опасаются, что РФ может начать новое наступление в апреле 2023 года, есть два сценария. Первый — ВС РФ попытаются захватить Донбасс и после этого начнут призывать к переговорам. Второй — Россия начнет войну на два фронта и попытается оккупировать всю Украину.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов 26 декабря заявил, что подразделения украинских войск зайдут в оккупированный Крым летом 2023 года. По его словам, освобождение полуострова состоится комбинированным способом: силой и дипломатией.