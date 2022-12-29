ВСУ могут оказаться в РФ для защиты Украины, — Данилов

По словам секретаря СНБО, украинская армия для защиты своей страны будет делать все, что для этого необходимо, и ни у кого не будет спрашивать разрешения.

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Армия Украины может оказаться на территории страны-агрессора, если это потребуется для защиты нашей страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию Kyiv Post.

"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь", — отметил Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что "конец" России обязательно наступит. При этом они сами все делают для того, чтобы Россия перестала существовать в нынешнем виде, убежден Данилов.

"Конец России будет непременно. Этот конец они творят самостоятельно, это их решение. Они сегодня уничтожают свою страну. Россия в том виде и пределах, в которых сейчас есть, существовать не будет после того, как они приняли решение воевать с Украиной", — подчеркнул Данилов.

Напомним, 28 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что впереди "самый тяжелый" отрезок войны с Россией.

Также ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов 26 декабря заявил о том, что подразделения украинских войск зайдут в оккупированный Крым летом 2023 года.

25 декабря СМИ писали о том, что в Минобороны Германии опасаются, что РФ может начать новое наступление в апреле 2023 года. Там видят два сценария. Первый — ВС РФ попытаются захватить Донбасс и после этого начнут призывать к переговорам. Второй — Россия начнет войну на два фронта и попытается оккупировать всю Украину.

23 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин не хочет мира, а паузу для перевооружения и нового наступления в Украине.