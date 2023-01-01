"Это очень опасно": Данилов не исключает, что РФ может стать колонией страны-соседа (видео)

Однако такая тенденция будет опасна и для Украины.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, что Россия может стать страной-колонией одного из соседних государств.

"Если кто-то считает, что 2023 год будет легким, что у россиян уже все закончилось и все будет хорошо – я не разделяю такую точку зрения. Дело в том, что у россиян могут появиться владельцы. Мы на сегодняшний день наблюдаем, что определенная страна-сосед уже постепенно забирает РФ под себя, потому что у нее там есть свои интересы", — отметил Данилов, добавив, что это очень опасная тенденция для всех, в частности, для украинцев.

На вопрос, может ли это быть Китай, политик прямо не ответил. Однако намекнул, что это страны, обладающие ядерным арсеналом и способные обменяться с Россией технологиями смертельного оружия.

"Но мы имеем в виду, что они могут получить неожиданных "друзей" и Россия может стать колонией", — отметил секретарь украинского СНБО.

Также Алексей Данилов подтвердил данные руководителя ГУР Кирилла Буданова, что у РФ осталось ракет на полторы-две мощные атаки.

Напомним, Алексей Данилов заявлял, что ВСУ могут попасть на территорию России для защиты целостности Украины.

Также Фокус писал об ответе Алексея Данилова на заявления Дмитрия Пескова относительно войны в Украине.