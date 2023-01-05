Россия в феврале может устроить эскалацию конфликта, — Данилов

В Европе, по словам секретаря СНБО, активизировался замглавы администрации Владимира Путина, чтобы вынудить Украину подписать "мирные соглашения а-ля Минск-3".

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Россия в феврале может пойти на эскалацию войны, но Украина готовится к любому сценарию. Об этом 4 января в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, множество факторов указывают на то, что Россия готовится к эскалации вооруженного конфликта в феврале.

На такой шаг, как считает Алексей Данилов, Кремль может пойти из-за годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

"Многие маркеры, которые дают нам повод говорить о том, что в феврале они могут иметь еще одну попытку для того, чтобы решить этот вопрос. Во второй половине февраля Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить, 23-24 февраля события в Нью-Йорке. Красный крест сейчас начал очень беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян. Многие маркеры указывают, что в феврале может быть определенное обострение", — продолжил секретарь СНБО, предупреждая о возможной новой фазе конфликта с РФ.

Более того, как рассказывает Алексей Данилов, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак активизировал свою деятельность в Европе, в ходе которой активно проводит переговоры с европейскими политиками. Подобными встречами Кремль пытается вынудить Украину подписать определенные "мирные соглашения а-ля Минск-3".

Секретарь СНБО заверил, что власти готовятся к любому развитию событий и анонсировал масштабное наступление украинских военнослужащих.

"Что имел в виду Кирилл Буданов (анонсировал большое весеннее наступление — ред.) — он как разведчик дал интригу. Где это будет наступление, в какой точке мира оно будет начинаться, давайте посмотрим. Это будет непременно. Это будет любопытно. Наш враг не будет ждать. Мы этих крыс будем гонять по всей планете, они нигде от нас не скроются", — резюмировал Данилов.

Стоит отметить, что в эфире национального телемарафона 4 января Алексей Данилов также раскрыл тактику ВС РФ в начале полномасштабного вторжения. По словам секретаря СНБО, оккупанты планировали до 27 февраля захватить украинскую столицу и отправить в Киев беглого экс-президента Виктора Януковича, который ожидал особого распоряжения, находясь в Беларуси.

После Нового года Алексей Данилов анонсировал возможную оккупацию России. Секретарь СНБО не исключал, что РФ может стать колонией страны-соседа, что несет определенную угрозу для Украины.