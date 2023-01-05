В РФ могут пойти на чрезвычайные меры из-за мобилизации: о чем идет речь

В связи с большими потерями живой силы в Украине, страна-агрессор планирует еще одну большую волну мобилизации.

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В РФ продолжают готовиться к новой волне мобилизации и в связи с этим могут даже полностью закрыть границу для мужчин призывного возраста. Об том сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как информирует пресс-служба Генштаба, д ля поддержки наступательного потенциала и пополнения потерь враг продолжает осуществлять мероприятия по мобилизации.

Поэтому военно-политическое руководство Российской Федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года.

"Не исключается полный запрет на пересечение государственной границы мужчинам призывного возраста", — говорится в сообщении Генерального штаба.

Напомним, в начале января 2023 года в Центробанке РФ предложили мобилизовать должников. Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина подписала документ, который обязывает банковских работников вручать повестки и предлагать подписать контракт мужчинам, имеющим кредитная задолженность.

Фокус также писал о том, что в Беларуси вызывать мужчин в военкомат начали на автовокзалах. "Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо прибыть в военный комиссариат или сельский исполнительный комитет для уточнения учетных данных", — говорилось в сообщении на электронном табло.