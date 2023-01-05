У РФ можуть піти на надзвичайні заходи через мобілізацію: про що йдеться

У зв'язку з великими втратами живої сили в Україні країна-агресор планує ще одну велику хвилю мобілізації.

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У РФ продовжують готуватися до нової хвилі мобілізації і через це можуть навіть повністю закрити кордон для чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як інформує пресслужба Генштабу, для підтримки наступального потенціалу та поповнення втрат ворог продовжує здійснювати заходи щодо мобілізації.

Тому військово-політичне керівництво Російської Федерації вживає заходів щодо недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні цього року.

"Не виключається повна заборона на перетин державного кордону чоловікам призовного віку", — йдеться в повідомленні Генерального штабу.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року в Центробанку РФ запропонували мобілізувати боржників. Голова Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна підписала документ, який зобов'язує банківських працівників вручати повістки та пропонувати підписати контракт чоловікам, які мають кредитну заборгованість.

Фокус також писав про те, що у Білорусі викликати чоловіків у військкомат почали на автовокзалах. "Усім громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років необхідно прибути до військового комісаріату або сільського виконавчого комітету для уточнення облікових даних", — йшлося у повідомленні на електронному табло.