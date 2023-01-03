"Підвищення ліквідності": у Центробанку РФ запропонували мобілізувати боржників (фото)

У листі глави Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної йдеться про те, що у разі відмови від отримання повістки боржником чоловічої статі працівники банку мають викликати поліцію.

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Голова Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна підписала документ, який зобов'язує банківських працівників вручати повістки та пропонувати підписати контракт чоловікам, які мають кредитну заборгованість. Про це повідомило Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm у Telegram.

У згаданому листі йдеться про те, що вручення повісток боржникам необхідне для "підвищення ліквідності банківського сектора". Йдеться також про те, що до 31 числа 2022 російські банки повинні повідомити клієнтів, які мають заборгованість за кредитами про нові правила.

До громадян чоловічої статі більше не застосовуватимуться заходи примусового стягнення боргів, а нарахування штрафних санкцій буде припинено. Вони ж, своєю чергою, мають надати банкам оригінали документів "для звірки".

Тим росіянам, хто з'явився до банківської установи, буде запропоновано підписати контракт про проходження військової служби в ЗС РФ, або ж вручено повістку про виклик у військкомат.

"У разі відмови від підписання контракту та (або) отримання повістки, зафіксувати відмову засобами відеофіксації, а також забезпечити невідкладний виклик співробітників поліції для затримання фізичної особи", — йдеться у тексті документа.

[ + – ] Лист Ельвіри Набіулліної

Нагадаємо, що за словами голови ГУР Міністерства оборони України Кирила Буданова, Російська Федерація планує розпочати нову хвилю мобілізації вже з 5 січня 2023 року, оскільки армія потребує поповнення особового складу.

Фокус також писав про те, що 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу висловився про цілі мобілізації в Росії. Глава Міноборони РФ заявив про необхідність настання російських військ в Україні.

Ще ми писали про те, що на думку спікера Міноборони Естонії Тааві Лаасіка, проведення другої хвилі мобілізації можливе, але вона буде не настільки масштабною порівняно з першою.